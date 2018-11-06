"Амкар" назвал арест Рыболовлева кармой

"Амкар", который был признан банкротом, в своем инстаграме прокомментировал арест российского владельца "Монако" Дмитрия Рыболовлева."Амкар" назвал это событие "кармой". Бизнесмен с 2000 по 2010 год владел "Уралкалием", который с 2012 по 2013 год являлся спонсором "Амкара".- Новости дня:1) "Амкар" официально признан банкротом.2) Рыболовлев арестован в Монако.Карма! - говорится в сообщении.