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"Амкар" назвал арест Рыболовлева кармой

"Амкар", который был признан банкротом, в своем инстаграме прокомментировал арест российского владельца "Монако" Дмитрия Рыболовлева.

"Амкар" назвал это событие "кармой". Бизнесмен с 2000 по 2010 год владел "Уралкалием", который с 2012 по 2013 год являлся спонсором "Амкара".

- Новости дня:
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1) "Амкар" официально признан банкротом.
2) Рыболовлев арестован в Монако.
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Карма! - говорится в сообщении.
Теги: Амкар Рыболовлев Монако
Сегодня, 23:18
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(2)
#4  dobr25  Самарская область (Сегодня, 23:49)
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
человек за счёт своего ума нажил себе миллиарды!Он не руководил бывшим государственным предприятием, а потом хитро отписал на себя!Другое дело его бизнес отжали,теперь человек вправе заниматься бизнесом в Европе и спонсировать там футбольный клуб


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
#3  Frankenstein   (Сегодня, 23:28)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Правы амиачные
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 23:24)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Рыболовлев выплывет, а вот Амкар вряд ли...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  Skyline  СПБ (Сегодня, 23:21)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
что а тупые ***ы там сидят?.


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сестёр убийц под домашку. кокорина ударевшего чинушу в сизо на 2 месяца
всё что нужно знать о судах РФ
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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