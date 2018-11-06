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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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"Амкар" назвал арест Рыболовлева кармой
"Амкар", который был признан банкротом, в своем инстаграме прокомментировал арест российского владельца "Монако" Дмитрия Рыболовлева.
"Амкар" назвал это событие "кармой". Бизнесмен с 2000 по 2010 год владел "Уралкалием", который с 2012 по 2013 год являлся спонсором "Амкара".
- Новости дня:
?
1) "Амкар" официально признан банкротом.
2) Рыболовлев арестован в Монако.
?
Карма! - говорится в сообщении.
"Амкар" назвал это событие "кармой". Бизнесмен с 2000 по 2010 год владел "Уралкалием", который с 2012 по 2013 год являлся спонсором "Амкара".
- Новости дня:
?
1) "Амкар" официально признан банкротом.
2) Рыболовлев арестован в Монако.
?
Карма! - говорится в сообщении.
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