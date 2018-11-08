Глава оргкомитета "Россия-2018": пиво на стадионах усилит экономику футбола

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что поддерживает снятие запрета на продажу пива на спортивных мероприятиях."Мое мнение – пиво на стадионе не только никому не повредит, но еще и усилит экономику футбола. Наше общество созрело для возвращения пива на спортивные объекты.Понятно, что есть целый ряд нюансов и правил продаж, но никакого ущерба при правильном построении безопасности не будет", - сказал чиновник.