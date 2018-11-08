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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Стерлинг заработал пенальти в ворота "Шахтёра", хотя защитник его даже не коснулся (видео) (3)
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Глава оргкомитета "Россия-2018": пиво на стадионах усилит экономику футбола
Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что поддерживает снятие запрета на продажу пива на спортивных мероприятиях.
"Мое мнение – пиво на стадионе не только никому не повредит, но еще и усилит экономику футбола. Наше общество созрело для возвращения пива на спортивные объекты.
Понятно, что есть целый ряд нюансов и правил продаж, но никакого ущерба при правильном построении безопасности не будет", - сказал чиновник.
Известия
"Мое мнение – пиво на стадионе не только никому не повредит, но еще и усилит экономику футбола. Наше общество созрело для возвращения пива на спортивные объекты.
Понятно, что есть целый ряд нюансов и правил продаж, но никакого ущерба при правильном построении безопасности не будет", - сказал чиновник.
Известия
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