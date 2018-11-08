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Глава оргкомитета "Россия-2018": пиво на стадионах усилит экономику футбола

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что поддерживает снятие запрета на продажу пива на спортивных мероприятиях.

"Мое мнение – пиво на стадионе не только никому не повредит, но еще и усилит экономику футбола. Наше общество созрело для возвращения пива на спортивные объекты.

Понятно, что есть целый ряд нюансов и правил продаж, но никакого ущерба при правильном построении безопасности не будет", - сказал чиновник.

Известия
Сегодня, 09:55
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#11  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 12:29)
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Да ладно уже причитать.
Пиво на стадионе - это нормально абсолютно.
Летом был в Бресте - на стадионе есть специальная территория. Сиди, кушай мясо, пей пиво.
Часть дохода от продажи - идет в клуб. При чем ценник - всего процентов на 20-30 выше, чем цена в магазине.
Никому это не мешает.
Правда вне этой территории - моментально попросят убрать. Начнешь права качать или быковать - менты сработают жестко, но в рамках закона. Либо протокол и штраф, либо в фургон с такими же пьяными баранами.
И всё замечательно. Я уже молчу про то, что в Европе и на трибуне со стаканом пива запросто людей увидеть можно.
Люди семьями на футбол идут. Так что не в пиве дело.


--------------------
Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
#10  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 11:46)
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Болеет за:
«Спартак»
Вот это по-нашему,по-русски!!!Да здравствует пиво!!!Теперь понятно почему мы проигрывали в международных матчах всем наподряд!А сейчас,когда будем пить пиво на стадионах,попрёт!!!Представляю что будет творится с нашими командами,если разрешат продавать и водку,особенно игрокам перед матчем!Мы же порвём всех!!!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#9  Aleksandr Aleksandr   (Сегодня, 11:37)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дебилы!Мало им драк на стадионе,теперь будут убивать!Путинская Россия!
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#8  александр матасов   (Сегодня, 11:12)
  • +1
  •  (1)

Лучше бы старые добрые рюмочные открыли,выигрывают все.
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
#7  МАРТ  тюмень (Сегодня, 10:50)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
...Пиво лучше, чем вода...Водка то же, но дороже...Самогон, вот Это Да..
и на футбол не пойдём...?
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#6  yuri  спб (Сегодня, 10:40)
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online

Пиво- древний египетский напиток, кот даст голову на отсеченье- это правда.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  Frankenstein   (Сегодня, 10:20)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пиво-двигатель футбола)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#4  HM2018  Ростов-на-Дону. (Сегодня, 10:18)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Наше общество созрело для возвращения пива_____________________ Клоуны лоббисты выбили бабки у пивникова теперь те будут завышать цены на пиво чтобы отбить эти бабки, как всегда за всё и всем заплатят обычные люди болельщики.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
#3  студия дускай   (Сегодня, 10:12)
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  •  (2)

как запретили искусственно так и вернете
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#2  diego milito 22   (Сегодня, 10:08)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Сколько заплатили пивные магнаты Алексею Сорокину за это проталкивание пиво на стадионах, остается только догадываться.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#1  fd65   (Сегодня, 10:03)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
...и придаст сил футболистам smile
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
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