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Овчинников: мне очень хочется, чтобы "Спартак" был сильным - сильных всегда приятно обыгрывать

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников отказался комментировать конфликты в "Спартаке".

"Я сосредоточен на работе в ЦСКА. Не хочу комментировать конфликты в "Спартаке". Могу сказать одно - мне очень хочется, чтобы "Спартак" всегда был сильным. Ведь сильных приятно обыгрывать. Получаешь в два раза больше удовлетворения.

Банально, но в ЦСКА люди умеют разговаривать и слышать друг друга. Честно, могу вспомнить только конфликты, когда кто-то кому-то на ногу наступил. Не более того", - сказал Овчинников.

Sportbox
Теги: ЦСКА Спартак Овчинников
Сегодня, 14:19
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#4  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 14:43)
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online

Серега,что в данном случае более подходит.Свиная лошадь или лошадиная свинья.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#3  Батька   (Сегодня, 14:32)
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online

Последние 5 игр 3 победы Спартака, 1 ничья и одна победа минимальная цска ...
10 - 5 по забитым мячам .... в пользу Спартака за 5 игр !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#2  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 14:26)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Ну обыграй Ростов или Краснодар , в гостях . Спартак - в пердив ! smile Хотя вы дома и Спартак не прошли .
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#1  avnik  море (Сегодня, 14:21)
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Удовлетворяйся Серега крошками на столе... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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