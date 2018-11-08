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ЦСКА грозят санкции от УЕФА за бросание фанатами предметов на поле и использование пиротехники

Союз УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении ЦСКА после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ромой".

Разбирательство коснется блокирования лестничных проходов, использования болельщиками пиротехники и бросания предметов на поле. Дело будет рассмотрено 22 ноября, сообщает пресс-служба УЕФА.

Матч ЦСКА - "Рома", прошедший в среду на стадионе "Лужники" в Москве, завершился победой римской команды со счетом 2:1.

"Спорт24"
Теги: ЦСКА Рома
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