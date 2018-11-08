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Ташаев, Самедов и Джано вернутся в строй к игре с "Уфой"

Футболисты "Спартака" Александр Ташаев, Александр Самедов и Джано Ананидзе смогут принять участие в выездном матче 14-го тура чемпионата России с "Уфой" 11 ноября, сообщил руководитель медицинского департамента московского клуба Михаил Вартапетов. Все трое не включены в заявку "Спартака" на сегодняшнюю игру Лиги Европы с "Рейнджерс".

"Ташаев, Самедов и Джано, не попавшие в заявку, могут сыграть с "Уфой". Они не включены из-за незначительных повреждений", - цитирует Вартапетова Sport24.
Теги: Ташаев Самедов Джано Спартак
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