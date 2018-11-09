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Владимир Габулов претендует на пост министра спорта Северной Осетии

Экс-голкипер "Брюгге" и сборной России Владимир Габулов в ближайшее время может получить пост в правительстве Северной Осетии.

"Стану ли я министром спорта Осетии? Пока не могу дать вам точный ответ на этот вопрос. Конкретика будет на следующей неделе", - сказал Габулов.

Ранее экс-голкипер сборной России сообщил, что он получил "очень интересное и амбициозное" предложение, которое поступило не от футбольного клуба.

СЭ
Теги: Габулов
Сегодня, 12:28
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(4)
#6  zenitchik123   (Сегодня, 13:27)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
там свои законы...родовые-племенные типа
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#5  sumzzz  Калининград (Сегодня, 13:26)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
А чего вы так накинулись на Габулова?! С.Осетия это не Израиль и не Германия, чтобы в Министры высокгообразованных и грамотных брать. Это как раз та республика (одна из тех), где родство и связи в тысячи раз важнее любых достижений и наличия мозгов. Кавказ дело такое...для них это приветствуется, для нас нет (хоть по факту у нас все такие министры).


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Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#4  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 13:07)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну всё понятно!Проводится чемпионат по футболу среди правительств кавказского региона и Северной Осетии нужен в команду вратарь.Габулов самая подходящая кандидатура!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#3  Миша Люберцы   (Сегодня, 12:59)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: verhdon27
Габулову нужно стать министром и возродить "Аланию"

Аланию, угробил основательно и разворовал "до нитки", сегодняшний депутат ГД - В. Г. Газзаев... Там в Алании, что не делай : без СК - не разобраться...Кто бы не приходил - потенциальный преступник...Се ля ви...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
#2  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 12:38)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Габулову нужно стать министром и возродить "Аланию"
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#1  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 12:38)
  • +4
  •  (4)

Всё как всегда....вратарь пусть и нормальный....и министр....СМЕШНО....ВАМ ГОСУДАРСТВО НИ ЧЕГО НЕ ДОЛЖНО...отношение к пенсионерам ,детям.....животным вот показатель...государства....а у нас всё не так.....ЯХТЫ И.Т.Д....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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