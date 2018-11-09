Владимир Габулов претендует на пост министра спорта Северной Осетии

Экс-голкипер "Брюгге" и сборной России Владимир Габулов в ближайшее время может получить пост в правительстве Северной Осетии."Стану ли я министром спорта Осетии? Пока не могу дать вам точный ответ на этот вопрос. Конкретика будет на следующей неделе", - сказал Габулов.Ранее экс-голкипер сборной России сообщил, что он получил "очень интересное и амбициозное" предложение, которое поступило не от футбольного клуба.