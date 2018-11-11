Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:41
Сергей Семак: "Зенит" не может ничего передвигать из-за Лиги чемпионов и Лиги Европы (видео) (4)
Сергей Семак: "Зенит" не может ничего передвигать из-за Лиги чемпионов и Лиги Европы (видео) (4)
16:57
Перемена мест слагаемых: ротация Рианчо позволила «Уфе» обыграть «Спартак». Оценки игроков матча (2)
Перемена мест слагаемых: ротация Рианчо позволила «Уфе» обыграть «Спартак». Оценки игроков матча (2)
Бранислав Иванович: для нас самым большим соперником сегодня был "Зенит" (видео)
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович поделился своими впечатлениями от поражения в матче с ЦСКА.
- Второй тайм получился немного получше, но мы сами себе привезли эти проблемы вначале игры. Согласен с тем, что во втором тайме игра команд изменилась: у ЦСКА уже был результат и они ждали моментов, у нас многое получалось, но этого было недостаточно.
На результат встречи могло повлиять то, что у нас было меньше времени на восстановление и были перелеты, но мы не можем ничего изменить и жаловаться на это. Все команды должны проходить через это и быть сильными с первой до последней минуты. Продолжаем работать дальше. Сейчас будет перерыв, мы отдохнем, поработаем над ошибками и улучшим свою игру.
Дзюба был травмирован до игры. Старался сделать все, чтобы сыграть сегодня, но не получилось. "Зенит" сильно зависит от Дзюбы? А назовите мне хоть одну команду в мире, где игра не зависит от нападающего? (смеется)
ЦСКА создал очень молодую и новую команду, где игроки стараются, борются. Они очень хорошо провели некоторые игры, но сегодня мы им многое позволяли на поле.
В этом году очень много конкурентов на первое место. ЦСКА всегда претендует на чемпионство, но я думаю, что еще 3-4 команды будут бороться за золото до последнего тура. Сегодня для нас самым большим соперником был "Зенит".
Rusfootball.info
- Второй тайм получился немного получше, но мы сами себе привезли эти проблемы вначале игры. Согласен с тем, что во втором тайме игра команд изменилась: у ЦСКА уже был результат и они ждали моментов, у нас многое получалось, но этого было недостаточно.
На результат встречи могло повлиять то, что у нас было меньше времени на восстановление и были перелеты, но мы не можем ничего изменить и жаловаться на это. Все команды должны проходить через это и быть сильными с первой до последней минуты. Продолжаем работать дальше. Сейчас будет перерыв, мы отдохнем, поработаем над ошибками и улучшим свою игру.
Дзюба был травмирован до игры. Старался сделать все, чтобы сыграть сегодня, но не получилось. "Зенит" сильно зависит от Дзюбы? А назовите мне хоть одну команду в мире, где игра не зависит от нападающего? (смеется)
ЦСКА создал очень молодую и новую команду, где игроки стараются, борются. Они очень хорошо провели некоторые игры, но сегодня мы им многое позволяли на поле.
В этом году очень много конкурентов на первое место. ЦСКА всегда претендует на чемпионство, но я думаю, что еще 3-4 команды будут бороться за золото до последнего тура. Сегодня для нас самым большим соперником был "Зенит".
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.