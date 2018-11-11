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Бранислав Иванович: для нас самым большим соперником сегодня был "Зенит" (видео)

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович поделился своими впечатлениями от поражения в матче с ЦСКА.



- Второй тайм получился немного получше, но мы сами себе привезли эти проблемы вначале игры. Согласен с тем, что во втором тайме игра команд изменилась: у ЦСКА уже был результат и они ждали моментов, у нас многое получалось, но этого было недостаточно.

На результат встречи могло повлиять то, что у нас было меньше времени на восстановление и были перелеты, но мы не можем ничего изменить и жаловаться на это. Все команды должны проходить через это и быть сильными с первой до последней минуты. Продолжаем работать дальше. Сейчас будет перерыв, мы отдохнем, поработаем над ошибками и улучшим свою игру.

Дзюба был травмирован до игры. Старался сделать все, чтобы сыграть сегодня, но не получилось. "Зенит" сильно зависит от Дзюбы? А назовите мне хоть одну команду в мире, где игра не зависит от нападающего? (смеется)

ЦСКА создал очень молодую и новую команду, где игроки стараются, борются. Они очень хорошо провели некоторые игры, но сегодня мы им многое позволяли на поле.

В этом году очень много конкурентов на первое место. ЦСКА всегда претендует на чемпионство, но я думаю, что еще 3-4 команды будут бороться за золото до последнего тура. Сегодня для нас самым большим соперником был "Зенит".

Rusfootball.info
Теги: Иванович Зенит ЦСКА Rвидео
Сегодня, 21:59
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