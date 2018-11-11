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Уфа Анжи
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Привозы питерских топов подарили армейцам победу. Оценки матча ЦСКА - "Зенит"
В первом тайме армейцы возили Бранислава Ивановича так, как этого никто не делал в АПЛ. А Клаудио Маркизио начисто все проиграл армейским полузащитникам.
Игорь Акинфеев - 3,5. Кто бы мог подумать, что лидер чемпионата решит предоставить армейскому вратарю выходной? 1 удар в створ за весь матч, да и тот еле летящий мяч, даже не тренировка. Ляпов, как в игре с "Ромой", у Акинфеева не было - все-таки давление в РПЛ от лигочемпионского отличается.
Георгий Щенников - 3,5. Дмитрий Ефремов - 3,0. Фланги обороны ЦСКА были, особенно в первом тайме, крыльями армейских атак. Щенников добавил головной боли Ивановичу своими забегами прямо к лицевой. Из Ефремова Гончаренко решил сделать универсала. Полноценно заменить Фернандеса вряд ли получится. Хотя сегодняшние 4 отбора - уже неплохо.
Хердур Магнуссон - 4,0. Родриго Бекао - 3,5. Кирилл Набабкин - 4,0. 1 удар Дзюбы из пределов штрафной, с натяжкой подходящий под определение "опасный", - это итог классной работы центральных защитников ЦСКА. Больше всех старался Набабкин, реализовавший 3 отбора, к которым добавил 95% точных передач. Магнуссон, как обычно, брал на себя функции первого паса. А Бекао один в один не проиграл ни одного единоборства.
Яка Бийол - 3,5. Никола Влашич - 4,0. В первую очередь, ЦСКА выиграл центр поля благодаря этим ребятам. Влашич привычно заполнял свою тепловую карту поля, но не бессмысленным бегом, а полезными действиями. У хавбека 3 удара, 1 из которых в створ. Бийол же в лучших вернблумских образцах выжег все в опорной зоне - и внизу, и на втором этаже. Кто-нибудь вообще помнит теперь про шведа?
Ильзат Ахметов - 3,5. Арнор Сигурдссон - 4,0. Как же так? Только вызвали Ахметова в сборную, а тут травма. Да еще в салаховском стиле. А ведь в матче против "Зенита" Гончаренко пододвинул Ахметова чуть повыше и это сработало - голевая передача на Чалова. Сигурдссон был еще лучше. Он и предголевой пас оформил, и сам забил с паса Федора. Если брать во внимание и матч против "Ромы", исландец - лучший игрок армейцев на этой неделе.
Федор Чалов - 4,5. На "ВЭБ-Арене" встретились 3 нападающих сборной России. И лучшим из них стал дебютант команды Станислава Черчесова. Правильные забегания, классные открывания, гол и передача. У Чалова получалось абсолютно все. И если травма Дзюбы окажется серьезной, то Федор должен стать основным нападающим сборной.
Хетаг Хосонов - 2,5. Кристиян Бистрович - б/о. Хосонов никогда особо не проявлял себя как джокер. А уж войти в матч против "Зенита" - задание сложнейшее. В игре он 5 раз потерял мяч, но и в створ однажды попал.
Андрей Лунев - 2,5. Не получилось у вратаря спасти "Зенит" от поражения. Хотя его вины в голах ЦСКА найти очень сложно. Но в любом случае, Лунев едет в сборную в не лучшем настроении.
Бранислав Иванович - 1,5. Евгений Чернов - 2,0. Влашич стал кошмарным сном для Ивановича. Как только защитник "Зенита" встречался с мячом, рядом сразу же оказывался армейский хавбек. Гончаренко записал Ивановича слабым звеном питерцев и заставил давить именно на него. И самый опытный зенитовец поплыл, допуская детсадовские ляпы. Чернова так оборонительной работой не загружали, но если уж приходили на его фланг, то экс-тосновец терялся даже на фоне Ефремова.
Луиш Нету - 2,0. Эмануэль Маммана - 2,0. Все голы армейцев пришлись по центру. Но пара центральных защитников "Зенита" оставалась при темповых атаках ЦСКА в меньшинстве, а попробуй на скорости сдержать Чалова и Сигурдссона? Вот и Нету с Мамманой оказались в роли статистов. После 2 голов ЦСКА сбавил обороты, и им стало легче.
Клаудио Маркизио - 1,5. Далер Кузяев - 3,0. Итальянец явно не с той ноги вышел на эту встречу. Уже и говорить о туринской магии не хочется, потому что Маркизио приехал в Россию явно не для того, чтобы бороться за трофеи с "Зенитом", а преспокойно закончить карьеру. Да только это не получится, когда рядом молодые и голодные Сигурдссон с Ахметовым. Кузяев один войну в центре поля не вытянул. Да и подмоги у Далера не было, как у Бийоля с Влашичем.
Александр Ерохин - 3,0. Олег Шатов - 2,5. Роберт Мак - 2,0. А почему Семак сразу не отрядил Ерохина в пару к Кузяеву? Ведь Александр справился со всем, что должен делать центральный полузащитник. В отличие от Шатова с Маком. Первый все 90 минут отбегал вхолостую, даже ни разу не пробив по воротам. А словак оказался настолько плох, что в перерыве коуч "Зенита" от него отказался в пользу
Серхио Рамоса Дриусси.
Артем Дзюба - 3,0. Нападающий "Зенита" создал единственный момент питерцев в матче, когда развернул Магнуссона и выстрелил в дальний угол. А когда форвард повредил колено, вся острота у ворот ЦСКА исчезла. Дзюбозависимость Семак излечить не может. А если травма окажется серьезной, будет как у Манчини - с Заболотным на острие. Готовьте новые мемы!
Себастьян Дриусси - 2,0. Антон Заболотный - 2,0. Эрнани - 2,5. Дриусси запомнился только тем, что сломал Ахметова. Скорости зенитовским атакам он не прибавил. Заболотный не продавил Бекао с Набабкиным. А вот Эрнани стоило выпустить пораньше, бразилец начал хоть что-то придумывать у "Зенита" впереди.
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
ЦСКА
Игорь Акинфеев - 3,5. Кто бы мог подумать, что лидер чемпионата решит предоставить армейскому вратарю выходной? 1 удар в створ за весь матч, да и тот еле летящий мяч, даже не тренировка. Ляпов, как в игре с "Ромой", у Акинфеева не было - все-таки давление в РПЛ от лигочемпионского отличается.
Георгий Щенников - 3,5. Дмитрий Ефремов - 3,0. Фланги обороны ЦСКА были, особенно в первом тайме, крыльями армейских атак. Щенников добавил головной боли Ивановичу своими забегами прямо к лицевой. Из Ефремова Гончаренко решил сделать универсала. Полноценно заменить Фернандеса вряд ли получится. Хотя сегодняшние 4 отбора - уже неплохо.
Хердур Магнуссон - 4,0. Родриго Бекао - 3,5. Кирилл Набабкин - 4,0. 1 удар Дзюбы из пределов штрафной, с натяжкой подходящий под определение "опасный", - это итог классной работы центральных защитников ЦСКА. Больше всех старался Набабкин, реализовавший 3 отбора, к которым добавил 95% точных передач. Магнуссон, как обычно, брал на себя функции первого паса. А Бекао один в один не проиграл ни одного единоборства.
Яка Бийол - 3,5. Никола Влашич - 4,0. В первую очередь, ЦСКА выиграл центр поля благодаря этим ребятам. Влашич привычно заполнял свою тепловую карту поля, но не бессмысленным бегом, а полезными действиями. У хавбека 3 удара, 1 из которых в створ. Бийол же в лучших вернблумских образцах выжег все в опорной зоне - и внизу, и на втором этаже. Кто-нибудь вообще помнит теперь про шведа?
Ильзат Ахметов - 3,5. Арнор Сигурдссон - 4,0. Как же так? Только вызвали Ахметова в сборную, а тут травма. Да еще в салаховском стиле. А ведь в матче против "Зенита" Гончаренко пододвинул Ахметова чуть повыше и это сработало - голевая передача на Чалова. Сигурдссон был еще лучше. Он и предголевой пас оформил, и сам забил с паса Федора. Если брать во внимание и матч против "Ромы", исландец - лучший игрок армейцев на этой неделе.
Федор Чалов - 4,5. На "ВЭБ-Арене" встретились 3 нападающих сборной России. И лучшим из них стал дебютант команды Станислава Черчесова. Правильные забегания, классные открывания, гол и передача. У Чалова получалось абсолютно все. И если травма Дзюбы окажется серьезной, то Федор должен стать основным нападающим сборной.
Хетаг Хосонов - 2,5. Кристиян Бистрович - б/о. Хосонов никогда особо не проявлял себя как джокер. А уж войти в матч против "Зенита" - задание сложнейшее. В игре он 5 раз потерял мяч, но и в створ однажды попал.
"ЗЕНИТ"
Андрей Лунев - 2,5. Не получилось у вратаря спасти "Зенит" от поражения. Хотя его вины в голах ЦСКА найти очень сложно. Но в любом случае, Лунев едет в сборную в не лучшем настроении.
Бранислав Иванович - 1,5. Евгений Чернов - 2,0. Влашич стал кошмарным сном для Ивановича. Как только защитник "Зенита" встречался с мячом, рядом сразу же оказывался армейский хавбек. Гончаренко записал Ивановича слабым звеном питерцев и заставил давить именно на него. И самый опытный зенитовец поплыл, допуская детсадовские ляпы. Чернова так оборонительной работой не загружали, но если уж приходили на его фланг, то экс-тосновец терялся даже на фоне Ефремова.
Луиш Нету - 2,0. Эмануэль Маммана - 2,0. Все голы армейцев пришлись по центру. Но пара центральных защитников "Зенита" оставалась при темповых атаках ЦСКА в меньшинстве, а попробуй на скорости сдержать Чалова и Сигурдссона? Вот и Нету с Мамманой оказались в роли статистов. После 2 голов ЦСКА сбавил обороты, и им стало легче.
Клаудио Маркизио - 1,5. Далер Кузяев - 3,0. Итальянец явно не с той ноги вышел на эту встречу. Уже и говорить о туринской магии не хочется, потому что Маркизио приехал в Россию явно не для того, чтобы бороться за трофеи с "Зенитом", а преспокойно закончить карьеру. Да только это не получится, когда рядом молодые и голодные Сигурдссон с Ахметовым. Кузяев один войну в центре поля не вытянул. Да и подмоги у Далера не было, как у Бийоля с Влашичем.
Александр Ерохин - 3,0. Олег Шатов - 2,5. Роберт Мак - 2,0. А почему Семак сразу не отрядил Ерохина в пару к Кузяеву? Ведь Александр справился со всем, что должен делать центральный полузащитник. В отличие от Шатова с Маком. Первый все 90 минут отбегал вхолостую, даже ни разу не пробив по воротам. А словак оказался настолько плох, что в перерыве коуч "Зенита" от него отказался в пользу
Артем Дзюба - 3,0. Нападающий "Зенита" создал единственный момент питерцев в матче, когда развернул Магнуссона и выстрелил в дальний угол. А когда форвард повредил колено, вся острота у ворот ЦСКА исчезла. Дзюбозависимость Семак излечить не может. А если травма окажется серьезной, будет как у Манчини - с Заболотным на острие. Готовьте новые мемы!
Себастьян Дриусси - 2,0. Антон Заболотный - 2,0. Эрнани - 2,5. Дриусси запомнился только тем, что сломал Ахметова. Скорости зенитовским атакам он не прибавил. Заболотный не продавил Бекао с Набабкиным. А вот Эрнани стоило выпустить пораньше, бразилец начал хоть что-то придумывать у "Зенита" впереди.
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
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