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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Валерий Газзаев: по игре "Зенит" точно не тянет на первое место
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил перспективы нынешнего состава армейцев.
"Сегодня по результатам безоговорочный лидер чемпионата – "Зенит". Но с точки зрения игры питерцы совсем не тянут на лидерство. А вот у ЦСКА хорошие перспективы. Молодая команда, которая будет от матча к матчу только прибавлять. Если ЦСКА по итогам сезона попадет в Лигу чемпионов, это станет большим достижением. Сейчас им немного не хватает опыта, но если они продолжат прогрессировать, то через два года мы усидим команду очень солидного уровня"– сказал Газзаев.
"СЭ"
"Сегодня по результатам безоговорочный лидер чемпионата – "Зенит". Но с точки зрения игры питерцы совсем не тянут на лидерство. А вот у ЦСКА хорошие перспективы. Молодая команда, которая будет от матча к матчу только прибавлять. Если ЦСКА по итогам сезона попадет в Лигу чемпионов, это станет большим достижением. Сейчас им немного не хватает опыта, но если они продолжат прогрессировать, то через два года мы усидим команду очень солидного уровня"– сказал Газзаев.
"СЭ"
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