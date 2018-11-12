Новости партнеров

Валерий Газзаев: по игре "Зенит" точно не тянет на первое место

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил перспективы нынешнего состава армейцев.

"Сегодня по результатам безоговорочный лидер чемпионата – "Зенит". Но с точки зрения игры питерцы совсем не тянут на лидерство. А вот у ЦСКА хорошие перспективы. Молодая команда, которая будет от матча к матчу только прибавлять. Если ЦСКА по итогам сезона попадет в Лигу чемпионов, это станет большим достижением. Сейчас им немного не хватает опыта, но если они продолжат прогрессировать, то через два года мы усидим команду очень солидного уровня"– сказал Газзаев.

"СЭ"
Теги: Зенит ЦСКА Газзаев
Сегодня, 09:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
#2  junga  Сочи (Сегодня, 09:40)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
По одному матчу такие выводы не делают, да вчера ЦСКА смотрелся живее, воспользовались 2мя ошибками, показали шикарную реализацию, были впереди мобильнее, меньше ошибались, победили по делу. Однако таблица говорит о том что на протяжении первого круга Зенит играл стабильнее, быть может в ряде матчей прагматично, но и игра была. А то что по-делу, не поделу, не Газзаеву судить, кое у кого усы не по-делу висят


--------------------
ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#1  Svetliykenig   Калининград (Сегодня, 09:32)
  • 0
  •  (0)
online

Это давно всем ясно
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.