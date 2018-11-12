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Ильзат Ахметов не поедет на сбор национальной команды из-за повреждения

Хавбек московского ЦСКА Ильзат Ахметов пропустит сбор российской национальной команды, который состоится в этом месяце перед матчами с командами Германии и Швеции.



Напомним, Ахметов получил повреждение руки во вчерашнем матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги против "Зенита" (2:0).
Теги: Ахметов Сборная России
Сегодня, 12:46
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(2)
#3  Vik-Nik  оттуда (Сегодня, 13:21)
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  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
sumzzz,
+100500
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
#2  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:16)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sumzzz
Злит то

что в сборной имени лимита 3 бразильца 2 немца


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#1  sumzzz  Калининград (Сегодня, 12:59)
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Рубин»
На самом подъеме...обидно. Злит то, что наших молодых талантов в нашем чемпионате иностранные м_удаки калечат.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
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