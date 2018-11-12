Новости партнеров

Раде Дугалич: будем стараться набирать очки

После матча 14 тура РПЛ «Краснодар»-«Енисей» свой комментарий к игре дал защитник красноярцев Раде Дугалич.

- Твой комментарий к прошедшему матчу.

- Матч был тяжёлый. Мы и так знали что «Краснодар» самая играющая команда на данном моменты в РПЛ, и мы готовились к этому, что будем ждать противника на своей половины и ловить на контратаках ,ну не получилось.

- Почему «Енисей» в первые пол часа так сильно прижался к своей штрафной? В стартовый отрезок у хозяев было 2-3 убойных момента в которых они могли открывать счёт.

- Это была установка тренерского штаба, что будем седеть на нашей половины и ждать своих шансы, знали что «Краснодар» придерживается игрой на третьего игрока,стенками и эта их сильное сторона игры!

- Между тем «Енисей» довольно качественно оборонялся час матча. И даже имел неплохие шансы забить гол. Что на твой взгляд стало переломным для вашей команды в этом матче?

- Первый гол. Все время обороняешься и в какие-то секунды , минуты, пропускаешь обидный гол. Хочешь вернуться в матч ну не получается.

- Почти в каждой игре «Енисей» создаёт моменты у ворот соперника и показывает в целом довольно не плохой футбол. Что на твой взгляд не хватает команде?

- Да… Мы сами не знаем что не хватает,постоянно между собой разговариваем на эти темы, вроде играем футбол, показывает что команда умеет играть ну не получается,не знаю сам почему.

- Сейчас пауза в чемпионате связанная с играми сборной, как думаешь пойдёт ли она вам на пользу?

- Ну уже были 2 паузы, мы же готовимся все это время, посмотрим как и что будет дальше,будем стараться набирать очки.

С Раде Дугаличем общался Миша-Пират.
Теги: Дугалич Енисей
Сегодня, 13:52
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.