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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Раде Дугалич: будем стараться набирать очки
После матча 14 тура РПЛ «Краснодар»-«Енисей» свой комментарий к игре дал защитник красноярцев Раде Дугалич.
- Твой комментарий к прошедшему матчу.
- Матч был тяжёлый. Мы и так знали что «Краснодар» самая играющая команда на данном моменты в РПЛ, и мы готовились к этому, что будем ждать противника на своей половины и ловить на контратаках ,ну не получилось.
- Почему «Енисей» в первые пол часа так сильно прижался к своей штрафной? В стартовый отрезок у хозяев было 2-3 убойных момента в которых они могли открывать счёт.
- Это была установка тренерского штаба, что будем седеть на нашей половины и ждать своих шансы, знали что «Краснодар» придерживается игрой на третьего игрока,стенками и эта их сильное сторона игры!
- Между тем «Енисей» довольно качественно оборонялся час матча. И даже имел неплохие шансы забить гол. Что на твой взгляд стало переломным для вашей команды в этом матче?
- Первый гол. Все время обороняешься и в какие-то секунды , минуты, пропускаешь обидный гол. Хочешь вернуться в матч ну не получается.
- Почти в каждой игре «Енисей» создаёт моменты у ворот соперника и показывает в целом довольно не плохой футбол. Что на твой взгляд не хватает команде?
- Да… Мы сами не знаем что не хватает,постоянно между собой разговариваем на эти темы, вроде играем футбол, показывает что команда умеет играть ну не получается,не знаю сам почему.
- Сейчас пауза в чемпионате связанная с играми сборной, как думаешь пойдёт ли она вам на пользу?
- Ну уже были 2 паузы, мы же готовимся все это время, посмотрим как и что будет дальше,будем стараться набирать очки.
С Раде Дугаличем общался Миша-Пират.
- Твой комментарий к прошедшему матчу.
- Матч был тяжёлый. Мы и так знали что «Краснодар» самая играющая команда на данном моменты в РПЛ, и мы готовились к этому, что будем ждать противника на своей половины и ловить на контратаках ,ну не получилось.
- Почему «Енисей» в первые пол часа так сильно прижался к своей штрафной? В стартовый отрезок у хозяев было 2-3 убойных момента в которых они могли открывать счёт.
- Это была установка тренерского штаба, что будем седеть на нашей половины и ждать своих шансы, знали что «Краснодар» придерживается игрой на третьего игрока,стенками и эта их сильное сторона игры!
- Между тем «Енисей» довольно качественно оборонялся час матча. И даже имел неплохие шансы забить гол. Что на твой взгляд стало переломным для вашей команды в этом матче?
- Первый гол. Все время обороняешься и в какие-то секунды , минуты, пропускаешь обидный гол. Хочешь вернуться в матч ну не получается.
- Почти в каждой игре «Енисей» создаёт моменты у ворот соперника и показывает в целом довольно не плохой футбол. Что на твой взгляд не хватает команде?
- Да… Мы сами не знаем что не хватает,постоянно между собой разговариваем на эти темы, вроде играем футбол, показывает что команда умеет играть ну не получается,не знаю сам почему.
- Сейчас пауза в чемпионате связанная с играми сборной, как думаешь пойдёт ли она вам на пользу?
- Ну уже были 2 паузы, мы же готовимся все это время, посмотрим как и что будет дальше,будем стараться набирать очки.
С Раде Дугаличем общался Миша-Пират.
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