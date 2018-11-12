Раде Дугалич: будем стараться набирать очки

После матча 14 тура РПЛ «Краснодар»-«Енисей» свой комментарий к игре дал защитник красноярцев Раде Дугалич.- Матч был тяжёлый. Мы и так знали что «Краснодар» самая играющая команда на данном моменты в РПЛ, и мы готовились к этому, что будем ждать противника на своей половины и ловить на контратаках ,ну не получилось.- Это была установка тренерского штаба, что будем седеть на нашей половины и ждать своих шансы, знали что «Краснодар» придерживается игрой на третьего игрока,стенками и эта их сильное сторона игры!- Первый гол. Все время обороняешься и в какие-то секунды , минуты, пропускаешь обидный гол. Хочешь вернуться в матч ну не получается.- Да… Мы сами не знаем что не хватает,постоянно между собой разговариваем на эти темы, вроде играем футбол, показывает что команда умеет играть ну не получается,не знаю сам почему.- Ну уже были 2 паузы, мы же готовимся все это время, посмотрим как и что будет дальше,будем стараться набирать очки.С Раде Дугаличем общался Миша-Пират.