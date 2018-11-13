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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Магомед Адиев: боюсь, что после зимней паузы в "Анжи" никого не останется
Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев отметил, что у команды зимой может кардинально измениться состав.
"У меня есть опасения, что весной команда не соберется. Мы за эти полгода не получили ни одной зарплаты. В такой ситуации ребята, на которых есть спрос, могут уйти бесплатно. Палата по разрешению споров освобождает футболиста от обязательств. Если они уходят бесплатно, мы должны кого-то брать - и тоже бесплатно. Но кто к нам пойдет, если зарплаты не платятся?" - сказал Адиев
Чемпионат
"У меня есть опасения, что весной команда не соберется. Мы за эти полгода не получили ни одной зарплаты. В такой ситуации ребята, на которых есть спрос, могут уйти бесплатно. Палата по разрешению споров освобождает футболиста от обязательств. Если они уходят бесплатно, мы должны кого-то брать - и тоже бесплатно. Но кто к нам пойдет, если зарплаты не платятся?" - сказал Адиев
Чемпионат
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