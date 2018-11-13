Новости партнеров

Магомед Адиев: боюсь, что после зимней паузы в "Анжи" никого не останется

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев отметил, что у команды зимой может кардинально измениться состав.

"У меня есть опасения, что весной команда не соберется. Мы за эти полгода не получили ни одной зарплаты. В такой ситуации ребята, на которых есть спрос, могут уйти бесплатно. Палата по разрешению споров освобождает футболиста от обязательств. Если они уходят бесплатно, мы должны кого-то брать - и тоже бесплатно. Но кто к нам пойдет, если зарплаты не платятся?" - сказал Адиев

Чемпионат
Теги: Анжи Адиев
Сегодня, 11:36
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.