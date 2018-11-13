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Сальваторе Боккетти: нам необходимо находиться выше в таблице, потому что мы - "Спартак"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти рассказал о задачах команды на сезон.

"Нам необходимо находиться намного выше в таблице, потому что мы – "Спартак". Все наши неудачи связаны с потерей концентрации. Надеюсь, после паузы мы начнем показывать более качественный футбол и добьемся лучших результатов", - сказал Боккетти.

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Теги: Боккетти Спартак
Сегодня, 14:55
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(1)
#9  Riders1990  bunker (Сегодня, 16:40)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вперед Спартак,вперед Спартак,вперед Спартак пожалуйста!(с)Рианчо


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#8  ДЯДЬКА   (Сегодня, 16:36)
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА

"Нам необходимо находиться намного выше в таблице

Если играть не можете, то попросите Федуна купить это место, на крайняк бромонтана нажритесь.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
#7  utekay  Россия (Сегодня, 16:21)
  • +3
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Болеет за:
«Зенит»
какая-то поросячья логика...а почему не ниже?
по-моему 15-16-е для них самое место


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#6  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:16)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
я так понимаю нам мешает в этом Уфа.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#5  Realist2000   (Сегодня, 16:12)
  • +2
  •  (2)
online

Вы не Спартак,а дерьмо ,позорящее клуб. Может это было задачей Федуна(болельщика киевского Динамо,кто не знает)? Тогда он с помощью таких боккетти и ему подобных это выполнил успешно!
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#4  sssh53  Москва (Сегодня, 15:52)
  • +1
  •  (1)

Ну так играйте, а не сопли жуйте, а то высказывания подобные звучат, как детский сад
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
#3  Blessing  Спб (Сегодня, 15:40)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Победоносный Зенит
Конечно, 8 место ждёт вас.

Он сказал намного выше, это где-то пятое-шестое.....


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  horse72  Сибирь (Сегодня, 15:38)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
"Нам необходимо находиться намного выше в таблице, потому что мы – "Спартак"

Команда фейк. Все величие лишь в разговорах слепопоклоняющихся сектантов.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:14)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Конечно, 8 место ждёт вас.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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