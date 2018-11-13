Сальваторе Боккетти: нам необходимо находиться выше в таблице, потому что мы - "Спартак"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти рассказал о задачах команды на сезон."Нам необходимо находиться намного выше в таблице, потому что мы – "Спартак". Все наши неудачи связаны с потерей концентрации. Надеюсь, после паузы мы начнем показывать более качественный футбол и добьемся лучших результатов", - сказал Боккетти.