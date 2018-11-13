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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Леандро Паредес - лучший игрок "Зенита" в октябре
Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес стал лучшим игроком команды в октябре.
Леандро Паредес провел в октябре четыре матча, отметился забитым мячом в ворота "Крыльев Советов" и результативной передачей в матче со "Славией".
ФК "Зенит"
Леандро Паредес провел в октябре четыре матча, отметился забитым мячом в ворота "Крыльев Советов" и результативной передачей в матче со "Славией".
ФК "Зенит"
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