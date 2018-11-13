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Леандро Паредес - лучший игрок "Зенита" в октябре

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес стал лучшим игроком команды в октябре.

Леандро Паредес провел в октябре четыре матча, отметился забитым мячом в ворота "Крыльев Советов" и результативной передачей в матче со "Славией".

ФК "Зенит"
Теги: Паредес Зенит
Сегодня, 21:23
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