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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Агент Влашича: Никола невероятно счастлив в Москве
Тончи Мартич, официальный представитель полузащитника ЦСКА Николы Влашича, сообщил, что его клиент может остаться в России после окончания срока аренды у "Эвертона". Действующий контракт 21-летнего футболиста с армейцами рассчитан на один год, права выкупа у российского клуба нет.
"Влашич невероятно счастлив в Москве. Если он захочет продолжить выступления в ЦСКА, то шансы на это велики. Но "Эвертону" и московскому клубу нужно будет согласовать трансферную стоимость футболиста, финансовые условия должны удовлетворить все стороны", - цитирует Мартича "Спорт-Экспресс".
"Влашич невероятно счастлив в Москве. Если он захочет продолжить выступления в ЦСКА, то шансы на это велики. Но "Эвертону" и московскому клубу нужно будет согласовать трансферную стоимость футболиста, финансовые условия должны удовлетворить все стороны", - цитирует Мартича "Спорт-Экспресс".
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