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Агент Влашича: Никола невероятно счастлив в Москве

Тончи Мартич, официальный представитель полузащитника ЦСКА Николы Влашича, сообщил, что его клиент может остаться в России после окончания срока аренды у "Эвертона". Действующий контракт 21-летнего футболиста с армейцами рассчитан на один год, права выкупа у российского клуба нет.

"Влашич невероятно счастлив в Москве. Если он захочет продолжить выступления в ЦСКА, то шансы на это велики. Но "Эвертону" и московскому клубу нужно будет согласовать трансферную стоимость футболиста, финансовые условия должны удовлетворить все стороны", - цитирует Мартича "Спорт-Экспресс".
Теги: Влашич ЦСКА
Сегодня, 22:17
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#3  Quincy   (Сегодня, 23:07)
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Счастлив,но вернется в Эвертон,контракт есть контракт,да и за 3 копейки его не станут продавать,это вам не Бийлов на вес скупать))
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#2  molot327  Москва (Сегодня, 23:03)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Добрая весть.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
#1  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 22:45)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Ну наверно пока всё прёт вот и счастлив. Судя по игре действительно вся эта молодежь: Обляков, Влашич, Чалов, Ахметов играют в удовольствие и с огоньком, даже вон Набабкин расцвёл, наверное в молодости так не играл.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
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