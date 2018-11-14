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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Сергей Горлукович: "Спартак" потерял статус "народной команды" после приобретения клуба Федуном
Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович заявил, что красно-белые уже давно потеряли статус народной команды.
"К сожалению, "Спартак" потерял статус "народного" уже лет как пятнадцать. Поменялось многое и в структуре клуба, и в философии. Началось все с того, как в нем появился богатый хозяин.
Ведь до этого "Спартаком" и как тренер, и как президент руководил Олег Иванович Романцев. Вот тогда команда по праву считалась народной. И по отношению к ней болельщиков, и, главное, по стилю игры, для которой Иваныч умел находить все новые и новые краски. А все беды "Спартака" начались с того момента, когда это прекратилось", - сказал Горлукович.
"СЭ"
"К сожалению, "Спартак" потерял статус "народного" уже лет как пятнадцать. Поменялось многое и в структуре клуба, и в философии. Началось все с того, как в нем появился богатый хозяин.
Ведь до этого "Спартаком" и как тренер, и как президент руководил Олег Иванович Романцев. Вот тогда команда по праву считалась народной. И по отношению к ней болельщиков, и, главное, по стилю игры, для которой Иваныч умел находить все новые и новые краски. А все беды "Спартака" начались с того момента, когда это прекратилось", - сказал Горлукович.
"СЭ"
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