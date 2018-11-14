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Сергей Горлукович: "Спартак" потерял статус "народной команды" после приобретения клуба Федуном

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович заявил, что красно-белые уже давно потеряли статус народной команды.

"К сожалению, "Спартак" потерял статус "народного" уже лет как пятнадцать. Поменялось многое и в структуре клуба, и в философии. Началось все с того, как в нем появился богатый хозяин.

Ведь до этого "Спартаком" и как тренер, и как президент руководил Олег Иванович Романцев. Вот тогда команда по праву считалась народной. И по отношению к ней болельщиков, и, главное, по стилю игры, для которой Иваныч умел находить все новые и новые краски. А все беды "Спартака" начались с того момента, когда это прекратилось", - сказал Горлукович.

"СЭ"
Теги: Спартак Горлукович Федун
Сегодня, 13:48
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(5)
#7  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 14:42)
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Болеет за:
ЦСКА
Приговор приведен в исполнение ! Вы больше не народная команда ! И это мнение не какого-то армейца или динамовца , это мнение вашего родного и любимого !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#6  Apant1   (Сегодня, 14:37)
  • +2
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Страна капиталистическая, олигархического типа и команды все буржуинские, а не народные, по старой памяти так просто говорят, теперь народный только валежник, и то только с нового года и это ещё не точно, сами видите какая сложная обстановка в мире) сирия, украина, кисель тв)
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#5  yuri  спб (Сегодня, 14:35)
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online

Такая же народная , как партия . Лучше не сказать- писатель заплакал, кот иногда говорил такие вещи.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  Босх  Россия (Сегодня, 14:34)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
"Ростов" уверенно становился народной командой..при Бердыеве!Но федун плел интриги..и Ростову вредили как могли..
Но Бог не Тимошка,видит немножко...-как говорится.

Аукается..


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#3  Sesk   (Сегодня, 14:12)
  • -3
  •  (5)

Про наркомду говорить, это уже стиль старых пердунов.
Романцев, конечно, молодец и все такое. Однако что он выиграл с наркомдой? Чемпионаты России, когда все вокруг было в говне?
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
#2  Он_вам_не_димон   (Сегодня, 14:11)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Такие врэмэна
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#1  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 14:10)
  • +3
  •  (5)
online

Получается Романцев когда продавал акции СПАРТАКА....ОН ПРОДАЛ СПАРТАК И ПОЛУЧИЛ НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ....а сейчас на эти деньги стал большим любителем РЫБАЛКИ.....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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