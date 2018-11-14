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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Врач "Ростова" рассказал, о приемах, которые помогают игрокам легче переносить холодную погоду
Врач "Ростова" Владимир Хохлов поведал, как медицинский штаб команды помогает игрокам переносить морозы.
"После тренировки игроки пьют тёплый чай с лимоном и сразу же идут в баню на 10-15 минут. Это помогает не подхватить простуду.
На игры мы выдаём игрокам тепловые стельки, которые немного спасают положение. Также используем растирки, которые зимой "более резкие". Например, на красном перце. Они сильнее раздражают кожу и помогают сохранить тепло.
Также эффективны теплые повязки на рот, которые позволят вам дышать более тёплым воздухом", — цитирует Хохлова пресс-служба ростовского клуба.
"После тренировки игроки пьют тёплый чай с лимоном и сразу же идут в баню на 10-15 минут. Это помогает не подхватить простуду.
На игры мы выдаём игрокам тепловые стельки, которые немного спасают положение. Также используем растирки, которые зимой "более резкие". Например, на красном перце. Они сильнее раздражают кожу и помогают сохранить тепло.
Также эффективны теплые повязки на рот, которые позволят вам дышать более тёплым воздухом", — цитирует Хохлова пресс-служба ростовского клуба.
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