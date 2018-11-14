Йоахим Лев: с Россией в воротах сыграет Нойер

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев ответил на вопросы по составу команды в товарищеском матче со сборной России.- Мануэль Нойер.- У нас много вариантов. Юлиан Брандт, который может сыграть и на фланге атаки. Скорее всего, будем играть с тремя игроками в нападении.- Было бы, конечно, неплохо, если бы у нас был классный центрфорвард, который объединял бы все качества современного форварда. Например, Кавани или Суарес или Левандовски. Эти игроки не стоят на острие атаки и ждут, когда им отдадут пас. Они активно принимают участие в других атакующих действиях, хорошо играют на втором этаже. У нас нет нападающего такого уровня. После времен Мирослава Клозе мы играли с футболистами, которые есть в нашей обойме. Но дело не в том, чтобы у нас был нападающий такого типа. Важно, чтобы игроки объединяли различные качества, мыслили на поле, принимали быстрые решения. Сане, Ут - игроки, которые тоже могут сыграть в нападении, сильны в комбинационном футболе. В последние годы мы забивали голы в результате комбинаций, а это тяжелая работа. И, как я уже сказал, у нас в Германии сейчас нет классического нападающего.