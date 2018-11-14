Сергей Горлукович: нынешний спад "Спартака" нельзя связывать с уходом Квинси

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович считает, что ни в коем случае нынешний спад красно-белых нельзя связывать с уходом Квинси Промеса.– Конечно, это большая потеря. С первого сезона голландец стал одним из лидеров команды, завоевывал звание лучшего бомбардира чемпионата, был светлым пятном в "Спартаке". Понятно, что сразу такого заменить невозможно. Но, ни в коем случае нынешний спад нельзя связывать с уходом Квинси. Не стоит забывать, что сейчас в состав влилась целая группа молодежи. И сразу требовать от них высоких результатов невозможно. Плюс те моменты, которые связаны с потерей формы группы недавних лидеров. Отсюда и сбои в игре остальных. Промеса надо поблагодарить его за игру здесь. И я рад, что Квинси все-таки уехал в футбольную страну, иначе он потерялся бы в России. Вспомните его последние полгода в "Спартаке" – это была бледная тень Квинси.– Согласен с мнением Игоря, руководство должно было предвидеть, хочет или не хочет игрок уходить из команды. Скорее всего, "Спартак" устроила предложенная сумма трансфера. И это решило вопрос.