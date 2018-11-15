Бенедикт Хеведес дал прогноз на матч Германия - Россия

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес поделился мнением о предстоящем товарищеском матче Германия – Россия."Я не волнуюсь за будущее сборной Германии. Мы выбрали новый путь, путь омоложения. И все равно в этой сборной полно звезд.На мой взгляд, преимущество Лева в огромном выборе игроков – стало его же проблемой. 25 фантастических игроков – выбрать лучших не так-то просто.Жду отличного матча. При всем уважении к вашей команде и симпатиях к парням из "Локо" Германия победит со счетом 2:0, – сказал Хеведес.