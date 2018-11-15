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Источник: скауты "Арсенала" просматривали Ильзата Ахметова в матчах с "Ромой" и "Зенитом"

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов заинтересовал "Арсенал".

Скауты лондонского клуба присутствовали на матче группового этапа Лиги чемпионов, в котором ЦСКА играл с "Ромой" (1:2), а также на игре 14-го тура РПЛ ЦСКА - "Зенит" (2:0). В обоих матчах 20-летний футболист отметился голевыми передачами.

В нынешнем сезоне Ахметов провёл за ЦСКА в РПЛ 14 матчей и сделал две голевые передачи.

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Теги: Арсенал ЦСКА Ахметов
Сегодня, 12:17
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#4  dobr25  Самарская область (Сегодня, 14:12)
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: SPV
Смех , да и только

проснись уже! У него очень сильная пресса по матчам лиги чемпионов!Завязывай бухать


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
#3  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 13:48)
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Смех , да и только

Да у тебя часто смех нервный и завистливый бывает,свинка брянская...Насчет Головина ты совсем недавно смеялся,посмейся исче.... laughing
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#2  SPV  Bryansk (Сегодня, 13:38)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Смех , да и только joy
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#1  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 13:34)
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  •  (2)
online

В очередь, ***ны дети...!


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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