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"Локомотив" не ведет переговоров по новому контракту с Фернандешем

Руководство "Локомотива" по-прежнему не начало вести переговоры с полузащитником Мануэлом Фернандешем.

Соглашение 32-летнего игрока с действующими чемпионами России рассчитал до мая 2019 года. Таким образом, уже в декабре португалец, согласно нормам ФИФА, сможет вести переговоры с потенциальными работодателями.

В то же время председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков не стал говорить о новом контракте одного из лидеров команды, но косвенно подтвердил, что клуб не ведет переговоры с футболистом.

"Времени у нас еще вагон. Когда и если с кем-то подпишем контракт, то сообщим об этом", - цитирует Мещерякова "Спорт-Экспресс".
Теги: Фернандеш Локомотив
Сегодня, 16:42
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