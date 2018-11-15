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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Локомотив" не ведет переговоров по новому контракту с Фернандешем
Руководство "Локомотива" по-прежнему не начало вести переговоры с полузащитником Мануэлом Фернандешем.
Соглашение 32-летнего игрока с действующими чемпионами России рассчитал до мая 2019 года. Таким образом, уже в декабре португалец, согласно нормам ФИФА, сможет вести переговоры с потенциальными работодателями.
В то же время председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков не стал говорить о новом контракте одного из лидеров команды, но косвенно подтвердил, что клуб не ведет переговоры с футболистом.
"Времени у нас еще вагон. Когда и если с кем-то подпишем контракт, то сообщим об этом", - цитирует Мещерякова "Спорт-Экспресс".
Соглашение 32-летнего игрока с действующими чемпионами России рассчитал до мая 2019 года. Таким образом, уже в декабре португалец, согласно нормам ФИФА, сможет вести переговоры с потенциальными работодателями.
В то же время председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков не стал говорить о новом контракте одного из лидеров команды, но косвенно подтвердил, что клуб не ведет переговоры с футболистом.
"Времени у нас еще вагон. Когда и если с кем-то подпишем контракт, то сообщим об этом", - цитирует Мещерякова "Спорт-Экспресс".
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