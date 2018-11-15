Новости партнеров

Миодраг Божович: надеюсь, травмированные восстановятся до игры со "Спартаком"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович рассказал о подготовке к матчу 15-го тура против "Спартака".

– Как будет проходить подготовка к матчу со "Спартаком"?

– Будем тренироваться и готовиться. Как любят говорить здесь в России – есть над чем работать. Надеемся, что наши травмированные игроки восстановятся до игры со "Спартаком". На отсутствие ребят, уехавших в сборные, жаловаться не стоит. В этот раз их у нас всего двое – Антон и Шейдаев, но будет только хорошо, если больше наших игроков будут вызываться в национальные команды.

"Крылья Советов"
Теги: Божович Крылья Советов Спартак
Вчера, 22:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.