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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Алексей Ионов: не могу подобрать слово, чтобы описать начало матча
Хавбек сборной России Алексей Ионов прокомментировал исход контрольного матча с Германией (0:3).
"Конечно, мы расстроены. Тяжелый матч, но в тоже время интересный. Очень тяжело стартовали - просто не вошли в игру. Даже не могу подобрать слово, чтобы описать начало встречи", - сказал Ионов.
Матч ТВ
"Конечно, мы расстроены. Тяжелый матч, но в тоже время интересный. Очень тяжело стартовали - просто не вошли в игру. Даже не могу подобрать слово, чтобы описать начало встречи", - сказал Ионов.
Матч ТВ
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