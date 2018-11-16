Алексей Ионов: не могу подобрать слово, чтобы описать начало матча

Хавбек сборной России Алексей Ионов прокомментировал исход контрольного матча с Германией (0:3)."Конечно, мы расстроены. Тяжелый матч, но в тоже время интересный. Очень тяжело стартовали - просто не вошли в игру. Даже не могу подобрать слово, чтобы описать начало встречи", - сказал Ионов.