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Алексей Ионов: не могу подобрать слово, чтобы описать начало матча

Хавбек сборной России Алексей Ионов прокомментировал исход контрольного матча с Германией (0:3).

"Конечно, мы расстроены. Тяжелый матч, но в тоже время интересный. Очень тяжело стартовали - просто не вошли в игру. Даже не могу подобрать слово, чтобы описать начало встречи", - сказал Ионов.

Матч ТВ
Теги: Ионов Сборная России Сборная Германии
Сегодня, 09:08
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#1  bk-sarmat  ростов (Сегодня, 09:26)
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online
Болеет за:
«Реал»
можно я подберу ГУАВНО
Регистрация: 19.10.2010 [жалоба]
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