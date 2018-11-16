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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Андрей Червиченко: когда выходит Заболотный, любой игрок Германии может закрыть один глаз и будет играть лучше
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги товарищеского матча между сборными Германии и России (3:0).
- Об игре:
- Есть в жизни явления, которые трудно чем-то изменить. Германия делает BMW и Mercedes, а у нас "Жигули", и со временем мало что меняется. Успех отечественной сборной на чемпионате мира-2018, наверное, больше был эмоциональный, чем фундаментальный. А неудача немцев, скорее всего, случайность и стечение обстоятельств. В минувшей игре всё встало на свои места, вот и всё. Немецкий футбол гораздо сильнее нашего, и это было особенно заметно, когда хозяева поля форсированно играли в первом тайме. Мы выглядели совсем слабо, а во втором тайме немцы перестали просто нагнетать.
Характер товарищеского матча и травмы? Это глупости, все хотят побеждать вне зависимости от характера игры. Понимаете, когда у нас в атаке выходит Заболотный, любой игрок атаки сборной Германии может закрыть один глаз и будет выглядеть лучше.
- О дебюте Ари в составе сборной России:
- Феерией это не назвать, но он картины не портил, выглядел нормально. У него уже и возраст всё-таки, а противостоял он молодым немецким коням, которые со всех ног неслись. Я думаю, Ари сможет выглядеть получше с менее атлетичной и менее быстрой командой. Он был не хуже и не лучше других, просто нормально.
В целом сыграли неплохо, я думал будет ещё хуже. Неразбериха в обороне - это, конечно, плохо. А атака... так уж сложилось, что забивать некому. Вспомните шикарный момент Ионова, и он его не смог реализовать. А немцы использовали практически все свои моменты, это и есть главное отличие наших игроков от соперника.
- О предстоящей игре против сборной Швеции:
- Шведы, пожалуй, больше подходят в соперники Ари. Хотя, с другой стороны, они вроде ничем не феерили, а на чемпионате мира продвинулись далеко. Скандинавы упёрты, это работяги. С ними можно играть при наличии грамотного и техничного подхода к процессу. На мой взгляд, со шведами у нас шансы будут.
- О разговорах про натурализованных футболистов:
- Это просто бредовые разговоры! Таким путём мы до очень жутких разговоров можем дойти. Бред! Любой человек, претендующий на российское гражданство, как и уже действующий гражданин имеет право претендовать и на вызов в сборную. Есть паспорт и имеет право играть за сборную - должен быть среди кандидатов! А прочие вещи - это пещерная дикость. Если такой возможностью пользуются все, включая ту же сборную Германии, почему мы должны выглядеть как идиоты и свою сборную не усиливать?! Я понимаю, если бы у нас был выбор игроков как в Аргентине или Бразилии, которым, наверное, прибегать к натурализации глупо. Но когда у нас и так нехватка звёздных игроков, почему не применять условия, которые доступны всем - я не понимаю. И я так же не понимаю, откуда в нашей многонациональной стране такой идиотизм по части происхождения и всего остального...
Rusfootball.info
- Об игре:
- Есть в жизни явления, которые трудно чем-то изменить. Германия делает BMW и Mercedes, а у нас "Жигули", и со временем мало что меняется. Успех отечественной сборной на чемпионате мира-2018, наверное, больше был эмоциональный, чем фундаментальный. А неудача немцев, скорее всего, случайность и стечение обстоятельств. В минувшей игре всё встало на свои места, вот и всё. Немецкий футбол гораздо сильнее нашего, и это было особенно заметно, когда хозяева поля форсированно играли в первом тайме. Мы выглядели совсем слабо, а во втором тайме немцы перестали просто нагнетать.
Характер товарищеского матча и травмы? Это глупости, все хотят побеждать вне зависимости от характера игры. Понимаете, когда у нас в атаке выходит Заболотный, любой игрок атаки сборной Германии может закрыть один глаз и будет выглядеть лучше.
- О дебюте Ари в составе сборной России:
- Феерией это не назвать, но он картины не портил, выглядел нормально. У него уже и возраст всё-таки, а противостоял он молодым немецким коням, которые со всех ног неслись. Я думаю, Ари сможет выглядеть получше с менее атлетичной и менее быстрой командой. Он был не хуже и не лучше других, просто нормально.
В целом сыграли неплохо, я думал будет ещё хуже. Неразбериха в обороне - это, конечно, плохо. А атака... так уж сложилось, что забивать некому. Вспомните шикарный момент Ионова, и он его не смог реализовать. А немцы использовали практически все свои моменты, это и есть главное отличие наших игроков от соперника.
- О предстоящей игре против сборной Швеции:
- Шведы, пожалуй, больше подходят в соперники Ари. Хотя, с другой стороны, они вроде ничем не феерили, а на чемпионате мира продвинулись далеко. Скандинавы упёрты, это работяги. С ними можно играть при наличии грамотного и техничного подхода к процессу. На мой взгляд, со шведами у нас шансы будут.
- О разговорах про натурализованных футболистов:
- Это просто бредовые разговоры! Таким путём мы до очень жутких разговоров можем дойти. Бред! Любой человек, претендующий на российское гражданство, как и уже действующий гражданин имеет право претендовать и на вызов в сборную. Есть паспорт и имеет право играть за сборную - должен быть среди кандидатов! А прочие вещи - это пещерная дикость. Если такой возможностью пользуются все, включая ту же сборную Германии, почему мы должны выглядеть как идиоты и свою сборную не усиливать?! Я понимаю, если бы у нас был выбор игроков как в Аргентине или Бразилии, которым, наверное, прибегать к натурализации глупо. Но когда у нас и так нехватка звёздных игроков, почему не применять условия, которые доступны всем - я не понимаю. И я так же не понимаю, откуда в нашей многонациональной стране такой идиотизм по части происхождения и всего остального...
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