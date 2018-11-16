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Андрей Червиченко: когда выходит Заболотный, любой игрок Германии может закрыть один глаз и будет играть лучше

Андрей Червиченко: когда выходит Заболотный, любой игрок Германии может закрыть один глаз и будет играть лучшеЭкс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги товарищеского матча между сборными Германии и России (3:0).

- Об игре:

- Есть в жизни явления, которые трудно чем-то изменить. Германия делает BMW и Mercedes, а у нас "Жигули", и со временем мало что меняется. Успех отечественной сборной на чемпионате мира-2018, наверное, больше был эмоциональный, чем фундаментальный. А неудача немцев, скорее всего, случайность и стечение обстоятельств. В минувшей игре всё встало на свои места, вот и всё. Немецкий футбол гораздо сильнее нашего, и это было особенно заметно, когда хозяева поля форсированно играли в первом тайме. Мы выглядели совсем слабо, а во втором тайме немцы перестали просто нагнетать.

Характер товарищеского матча и травмы? Это глупости, все хотят побеждать вне зависимости от характера игры. Понимаете, когда у нас в атаке выходит Заболотный, любой игрок атаки сборной Германии может закрыть один глаз и будет выглядеть лучше.

- О дебюте Ари в составе сборной России:

- Феерией это не назвать, но он картины не портил, выглядел нормально. У него уже и возраст всё-таки, а противостоял он молодым немецким коням, которые со всех ног неслись. Я думаю, Ари сможет выглядеть получше с менее атлетичной и менее быстрой командой. Он был не хуже и не лучше других, просто нормально.

В целом сыграли неплохо, я думал будет ещё хуже. Неразбериха в обороне - это, конечно, плохо. А атака... так уж сложилось, что забивать некому. Вспомните шикарный момент Ионова, и он его не смог реализовать. А немцы использовали практически все свои моменты, это и есть главное отличие наших игроков от соперника.

- О предстоящей игре против сборной Швеции:

- Шведы, пожалуй, больше подходят в соперники Ари. Хотя, с другой стороны, они вроде ничем не феерили, а на чемпионате мира продвинулись далеко. Скандинавы упёрты, это работяги. С ними можно играть при наличии грамотного и техничного подхода к процессу. На мой взгляд, со шведами у нас шансы будут.

- О разговорах про натурализованных футболистов:

- Это просто бредовые разговоры! Таким путём мы до очень жутких разговоров можем дойти. Бред! Любой человек, претендующий на российское гражданство, как и уже действующий гражданин имеет право претендовать и на вызов в сборную. Есть паспорт и имеет право играть за сборную - должен быть среди кандидатов! А прочие вещи - это пещерная дикость. Если такой возможностью пользуются все, включая ту же сборную Германии, почему мы должны выглядеть как идиоты и свою сборную не усиливать?! Я понимаю, если бы у нас был выбор игроков как в Аргентине или Бразилии, которым, наверное, прибегать к натурализации глупо. Но когда у нас и так нехватка звёздных игроков, почему не применять условия, которые доступны всем - я не понимаю. И я так же не понимаю, откуда в нашей многонациональной стране такой идиотизм по части происхождения и всего остального...

Rusfootball.info
Теги: Червиченко Сборная России Сборная Германии
Сегодня, 14:00
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#4  AndNow60  Карелия (Сегодня, 14:33)
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Болеет за:
«Зенит»
Вот я тоже все удивляюсь - как такой футболер как Заболотный до сих пор в Зените числится, да еще в сборную вызывают. Ахренеть!


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
#3  filin89  Коми Африка (Сегодня, 14:27)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Заболотного надо резиной обшить! Мож мяч на 4 метра от него отскакивать перестанет?...
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#2  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 14:24)
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Болеет за:
«Спартак»
потому что он легенда


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#1  Я ухожу.   (Сегодня, 14:08)
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Болеет за:
«Спартак»
Ну что поделать, если немцы более совершенный народ, чем русские? Бог все свои старания вложил в создание Германии, а бухая с Сатаной он просто с небес блеванул на 1/6 часть суши... так и появились русские.
Регистрация: 31.12.2015 [жалоба]
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