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Артур Малоян: Аленичев без объяснения причин не допускает меня к тренировкам

Нападающий "Енисея" Артур Малоян рассказал, что главный тренер команды Дмитрий Аленичев без каких-либо причин не допускает его к тренировкам в основном составе.

"Я вернулся в "Енисей" на следующий день после того, как разорвал контракт с "Тюменью". Сначала тренировался индивидуально и дожидался команды. Тогда ею руководил тренерский штаб молодёжной команды. Уже на следующий день узнал, что прежний тренерский штаб в лице Аленичева возвращается. Я хотел тренироваться и влиться в команду.

После возвращения Аленичева я вышел со всеми на тренировку и услышал слова: "А что ты делаешь на поле? Можешь бегать по кругу, занимайся чем хочешь". Не понимаю, в чем причина", - приводит слова Малояна "Чемпионат".
Теги: Малоян Аленичев Енисей
Сегодня, 11:09
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(3)
#3  Сибирячок   (Сегодня, 11:46)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Сибирячок,
Цинично ,или не цинично ,но тренеру видней. Все могут ошибаться .

Ты сам то читаешь, что пишешь?
-Тренеру видней.
И тут же.
- Все могут ошибаться.

Твой мозг позволит тебе увидеть чушь?
Романцев ошибся, но он прав
И, при этом, сцуко, ты мне минус лепишь.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 11:31)
  • -1
  •  (5)

Сибирячок,
Цинично ,или не цинично ,но тренеру видней. Все могут ошибаться .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 11:20)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Совсем как Романцев поступил с Илюшей Цымбаларём. Только Романцев поступил гораздо циничнее.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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