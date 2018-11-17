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Вандерсон: самый закрытый соперник, с которым играли, это "Енисей"

Полузащитник "Краснодара" Вандерсон заявил, что самой закрытой командой российской премьер-лиги является "Енисей".

– Самая закрытая и неудобная команда, с которой встречались в этом году?

– Пока что самый закрытый соперник, с которым играли, это "Енисей". В первом тайме было сложно. Во втором у нас получилось найти свободные зоны, играли терпеливо, искали свои моменты. И только когда забили первый гол, соперник немного раскрылся.

– И это вы говорите о последней команде чемпионата, у которой одна победа в сезоне…

– Да, но по тем матчам, что я видел, до "Краснодара" соперник играл немного по-другому. Он все-таки пытался показывать хоть какой-то футбол. А к нам приехал только защищаться.

– Среди лидеров есть команды, против которых было так же сложно играть?

– Со всеми хорошими соперниками матчи складывались непросто. Но те команды не только защищались, но и атаковали. Все хотели завоевать три очка. Так что особенно закрытых топ-клубов я не видел. Просто матчи сами по себе выходили тяжелыми и очень насыщенными на события.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Вандерсон Краснодар
Сегодня, 18:30
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