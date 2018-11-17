Вандерсон: самый закрытый соперник, с которым играли, это "Енисей"

Полузащитник "Краснодара" Вандерсон заявил, что самой закрытой командой российской премьер-лиги является "Енисей".– Пока что самый закрытый соперник, с которым играли, это "Енисей". В первом тайме было сложно. Во втором у нас получилось найти свободные зоны, играли терпеливо, искали свои моменты. И только когда забили первый гол, соперник немного раскрылся.– Да, но по тем матчам, что я видел, до "Краснодара" соперник играл немного по-другому. Он все-таки пытался показывать хоть какой-то футбол. А к нам приехал только защищаться.– Со всеми хорошими соперниками матчи складывались непросто. Но те команды не только защищались, но и атаковали. Все хотели завоевать три очка. Так что особенно закрытых топ-клубов я не видел. Просто матчи сами по себе выходили тяжелыми и очень насыщенными на события.