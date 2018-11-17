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Геннадий Орлов: в исполкоме РФС сидят инертные люди

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что не слышал предложений о реформировании российского футбола от людей, работающих в исполкоме РФС.

– Если РФС ничего не придумает в ближайшее время, мы так и продолжим натурализовывать игроков?

– Дело ведь не только в том, что в исполкоме РФС сидят нефутбольные люди. Они инертные. Я ни разу от них не слышал предложений о реформировании нашего футбола. Но Федун же об этом говорил, изложил свои тезисы! И все – дискуссия быстро затихла, никто не развивает тему.

Надо же, чтобы кто-то этим занимался. Иначе мы продолжим натурализовывать иностранцев. Мне обидно, ведь у нас хватает способных, молодых ребят! Очень жаль.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Орлов
Сегодня, 22:23
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#1  Сибирячок   (Сегодня, 22:24)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Они дышат инертным газом. Гелием. И выпускают сероводород. И это всё, больше ничего не делают.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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