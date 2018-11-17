Геннадий Орлов: в исполкоме РФС сидят инертные люди

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что не слышал предложений о реформировании российского футбола от людей, работающих в исполкоме РФС.– Дело ведь не только в том, что в исполкоме РФС сидят нефутбольные люди. Они инертные. Я ни разу от них не слышал предложений о реформировании нашего футбола. Но Федун же об этом говорил, изложил свои тезисы! И все – дискуссия быстро затихла, никто не развивает тему.Надо же, чтобы кто-то этим занимался. Иначе мы продолжим натурализовывать иностранцев. Мне обидно, ведь у нас хватает способных, молодых ребят! Очень жаль.