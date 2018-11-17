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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Геннадий Орлов: в исполкоме РФС сидят инертные люди
Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что не слышал предложений о реформировании российского футбола от людей, работающих в исполкоме РФС.
– Если РФС ничего не придумает в ближайшее время, мы так и продолжим натурализовывать игроков?
– Дело ведь не только в том, что в исполкоме РФС сидят нефутбольные люди. Они инертные. Я ни разу от них не слышал предложений о реформировании нашего футбола. Но Федун же об этом говорил, изложил свои тезисы! И все – дискуссия быстро затихла, никто не развивает тему.
Надо же, чтобы кто-то этим занимался. Иначе мы продолжим натурализовывать иностранцев. Мне обидно, ведь у нас хватает способных, молодых ребят! Очень жаль.
"Спорт-Экспресс"
– Если РФС ничего не придумает в ближайшее время, мы так и продолжим натурализовывать игроков?
– Дело ведь не только в том, что в исполкоме РФС сидят нефутбольные люди. Они инертные. Я ни разу от них не слышал предложений о реформировании нашего футбола. Но Федун же об этом говорил, изложил свои тезисы! И все – дискуссия быстро затихла, никто не развивает тему.
Надо же, чтобы кто-то этим занимался. Иначе мы продолжим натурализовывать иностранцев. Мне обидно, ведь у нас хватает способных, молодых ребят! Очень жаль.
"Спорт-Экспресс"
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