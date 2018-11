Российский футбольный союз стал лауреатом премии CAFE (Centre for access to Football in Europe - Центр доступа к футболу в Европе).Приз вручен на проходящей в г. Бильбао (Испания) международной конференции организации в ходе церемонии награждения Чемпионов CAFE по улучшению доступности и вовлечению людей с инвалидностью в футбол.РФС награжден в номинации "Инициатива национальной ассоциации". Таким образом отмечен вклад в последовательное улучшение доступности футбола для людей с инвалидностью и их вовлечение в футбольное сообщество, в том числе проведение ряда мероприятий в ходе Недели действий CAFE, в которых, благодаря содействию и помощи РФС, приняло участие рекордное количество российских клубов. Акция получила широкое информационное распространение и способствовала лучшему пониманию темы в стране.Также отмечено, что в штате футбольных клубов РПЛ и ФНЛ теперь появился сотрудник по работе со зрителями с инвалидностью, а РФС провел серию семинаров для данных сотрудников. Кроме того, в результате Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, который был признан лучшим на сегодняшний день в части доступности для людей с инвалидностью, в России появилась футбольная инфраструктура, отвечающая современным потребностям болельщиков с инвалидностью. Заданные стандарты в будущем помогут улучшить доступ и на стадионах, которые не были задействованы в ходе чемпионата мира.