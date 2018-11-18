На матче "Зенит" - "Шальке" ожидается до 45 тысяч зрителей

Товарищеский матч между "Зенитом" и "Шальке", который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, посетят до 45 тысяч зрителей.Дети в возрасте до 14 лет могут получить билеты бесплатно. Встреча пройдет под закрытой крышей.