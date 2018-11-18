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На матче "Зенит" - "Шальке" ожидается до 45 тысяч зрителей

Товарищеский матч между "Зенитом" и "Шальке", который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, посетят до 45 тысяч зрителей.

Дети в возрасте до 14 лет могут получить билеты бесплатно. Встреча пройдет под закрытой крышей.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит Шальке
Сегодня, 14:32
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#1  dyadenka  Москва (Сегодня, 14:45)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Свиньям и на офф такое не снилось
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
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