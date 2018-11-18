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Константин Рауш - болельщикам: желаю сборной успехов, нужна ваша поддержка

Защитник сборной России Константин Рауш, который покинул команду перед матчем Лиги наций со Швецией из-за повреждения, пожелал удачи партнерам.

"Дорогие болельщики, к сожалению, мне пора домой, восстанавливаться надо, я желаю команде успехов, нужна ваша поддержка, чтобы добиться результата в матче против Швеции, и все вместе мы это сделаем", - передает слова Рауша официальный сайт РФС.
Теги: Рауш Сборная России
Сегодня, 14:45
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