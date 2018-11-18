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"Зенит" одержал победу над "Шальке"

"Зенит" в товарищеском матче на своем поле одержал победу над "Шальке".

Товарищеский матч

"Зенит" – "Шальке-04" 2:1

Голы: Краневиттер, 6, Оздоев, 80 - Скрыбски, 36

Нереализованный пенальти: Дриусси, 80

"Зенит": Кержаков М. (Лодыгин, 46), Чернов (Терентьев, 69), Иванович, Скроботов, Анюков, Эрнани (Иванов, 80), Краневиттер, Оздоев, Набиуллин (Воробьев, 74), Дриусси, Шатов (Мусаев, 46).

"Шальке-04": Аалер (Ферман, 46), Баба, Налдо, Очипка (Фират, 73), Бенталеб, Маскарель (Карлс, 72), Буджеллаб, Самсон (Тимотеу, 57), Плехаты (Гайс, 46), Ди Санто (Райт, 46), Скрыбски

Предупреждения: Эрнани, 26, Буджеллаб, 30
Теги: Зенит Шальке
Сегодня, 16:52
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#17  yuri  спб (Сегодня, 17:43)
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online

Цитата: gera1913
Это ты брат борщ с валерианой употребил.

Я кот и мне многое дозволяется трогать его нельзя, это против природы идет. . Ниже кот умыл свиную стаю из водомета , они плавали эти гандоны в пруду. Против кота нельзя , против шерсти летят искры, от такого дела никому не лучше, сэр. Брательники подтвердят .


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#16  gera1913  С-Петербург (Сегодня, 17:36)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Я нежный практически бриллиантовый котяра , разорву и насру в тапки, если хоть одна дрянь будет противоречить логике. Борща нахлебайтесь и завалитесь набок.

Это ты брат борщ с валерианой употребил.
Регистрация: 10.11.2018 [жалоба]
#15  yuri  спб (Сегодня, 17:33)
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online

Цитата: Брюзга
А какая может быть логика у неумытого? Отыскать бак и нахерачиться оттуда помоев. Вот и вся логика. )

Заметьте, сударь, что шакалия стая нас минусуют- в этом мы похожи в чем-то. Сегодня воскресенье и кот запрятал огнемет против Христа он не мог идти. А сучьи дети пешим ходом со своими минусами винтовой дорогой в горы идут.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#14  СуперШтангист   (Сегодня, 17:33)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Терек»
Газпром обыграл самого себя, это великая победа.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#13  Брюзга  Рязань (Сегодня, 17:25)
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[/quote]
Я нежный практически бриллиантовый котяра , разорву и насру в тапки, если хоть одна дрянь будет противоречить логике. Борща нахлебайтесь и завалитесь набок.[/quote]

А какая может быть логика у неумытого? Отыскать бак и нахерачиться оттуда помоев. Вот и вся логика. )
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#12  yuri  спб (Сегодня, 17:14)
  • -4
  •  (10)
online

Цитата: Брюзга
Всё срёшь в тапки, неумытый? ))

Я нежный практически бриллиантовый котяра , разорву и насру в тапки, если хоть одна дрянь будет противоречить логике. Борща нахлебайтесь и завалитесь набок.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#11  Брюзга  Рязань (Сегодня, 17:10)
  • -4
  •  (10)

yuri,
Всё срёшь в тапки, неумытый? ))
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#10  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 17:06)
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хорошая игра. Хорошее поле. Хороший стадион. Короче, зрелищами более-менее обеспечили.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#9  yuri  спб (Сегодня, 17:05)
  • -1
  •  (11)
online

Цитата: stepanmlc
My Webpage

А куй ли вылупивши безумные глазки здесь?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#8  Blessing  Спб (Сегодня, 17:05)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Маленький Зенит с заслуженной, трудовой, впечатляющей победой, не подкачали в матче с грозным соперником, подтвердили Имя великого Зенита на международной арене!!!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#7  stepanmlc   (Сегодня, 17:03)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»

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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#6  yuri  спб (Сегодня, 17:01)
  • +2
  •  (10)
online

Цитата: pivo69
Если бы играли офциальный матч,Зенит
огрёб бы по полной...

Бы- говорила мясная .... Зенит - Бавария - 4-0 ; Байер - Зенит- 1-4 ; Боруссия- Зенит 1-2. Мало? гутен таг - Зенит - Шальке - 2-1.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  Sergeevich   (Сегодня, 17:00)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
pivo69,
laughing
Если бы...
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#4  студия дускай   (Сегодня, 16:59)
  • -3
  •  (7)

лапочкину памятник)
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#3  starichek1948  г.Санкт-Петербург (Сегодня, 16:58)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Лучший игрок Лапочкин,даже в цирке такое не увидишь.
Регистрация: 6.03.2015 [жалоба]
#2  pivo69  Германия (Сегодня, 16:57)
  • -7
  •  (13)

Если бы играли офциальный матч,Зенит
огрёб бы по полной...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 16:56)
  • -3
  •  (9)
online

Какая-то ленинская сволота уже строчила доносик. Что русскому хорошо- немцу смерть(с). Мясная дрянь читала вверх ногами счет. Кот плюнул ему в морду- читать умеешь?. Винторогий баран с 3 пулями в жопе скакал в горы. Кот сидел с огнеметом невдалеке.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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