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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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"Зенит" одержал победу над "Шальке"
"Зенит" в товарищеском матче на своем поле одержал победу над "Шальке".
Товарищеский матч
"Зенит" – "Шальке-04" 2:1
Голы: Краневиттер, 6, Оздоев, 80 - Скрыбски, 36
Нереализованный пенальти: Дриусси, 80
"Зенит": Кержаков М. (Лодыгин, 46), Чернов (Терентьев, 69), Иванович, Скроботов, Анюков, Эрнани (Иванов, 80), Краневиттер, Оздоев, Набиуллин (Воробьев, 74), Дриусси, Шатов (Мусаев, 46).
"Шальке-04": Аалер (Ферман, 46), Баба, Налдо, Очипка (Фират, 73), Бенталеб, Маскарель (Карлс, 72), Буджеллаб, Самсон (Тимотеу, 57), Плехаты (Гайс, 46), Ди Санто (Райт, 46), Скрыбски
Предупреждения: Эрнани, 26, Буджеллаб, 30
Товарищеский матч
"Зенит" – "Шальке-04" 2:1
Голы: Краневиттер, 6, Оздоев, 80 - Скрыбски, 36
Нереализованный пенальти: Дриусси, 80
"Зенит": Кержаков М. (Лодыгин, 46), Чернов (Терентьев, 69), Иванович, Скроботов, Анюков, Эрнани (Иванов, 80), Краневиттер, Оздоев, Набиуллин (Воробьев, 74), Дриусси, Шатов (Мусаев, 46).
"Шальке-04": Аалер (Ферман, 46), Баба, Налдо, Очипка (Фират, 73), Бенталеб, Маскарель (Карлс, 72), Буджеллаб, Самсон (Тимотеу, 57), Плехаты (Гайс, 46), Ди Санто (Райт, 46), Скрыбски
Предупреждения: Эрнани, 26, Буджеллаб, 30
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