Новости партнеров

Евгений Чернов: казалось, что это была официальная игра

Защитник "Зенита" Евгений Чернов прокомментировал победу над "Шальке" в товарищеском матче, передает корреспондент Rusfootball.info.

- Эмоции положительные, удалось победить команду, которая играет в Лиге чемпионов. На стадионе потрясающая атмосфера была, болельщики очень хорошо поддерживали. Поэтому теплые чувства.

- Такой способ провести перерыв на матчи сборных лучше, чем просто тренировки?

- Конечно. Такие матчи это всегда большой опыт.

- Чувствовался товарищеский характер игры?

- При таком количестве зрителей не чувствовался. Казалось, что официальная игра.

- Когда в последний раз играли правым защитником?

- Никогда (смеется). Чувствовал себя отлично, никаких проблем.

- Как сыграет сборная России в Швеции?

- Надеюсь на победу.

- Насколько сложно было действовать против атаки "Шальке"?

- Даже не знаю, кого бы выделил. Командная игра поставлена. Выделю командные действия.

- Разбирали, почему "Зенит" проиграл ЦСКА?

- Мы сейчас про ЦСКА будем говорить? Давайте вопросы по этому матчу.
Теги: Чернов Зенит Шальке
Сегодня, 17:38
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.