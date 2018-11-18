Евгений Чернов: казалось, что это была официальная игра

Защитник "Зенита" Евгений Чернов прокомментировал победу над "Шальке" в товарищеском матче, передает корреспондент- Эмоции положительные, удалось победить команду, которая играет в Лиге чемпионов. На стадионе потрясающая атмосфера была, болельщики очень хорошо поддерживали. Поэтому теплые чувства.- Конечно. Такие матчи это всегда большой опыт.- При таком количестве зрителей не чувствовался. Казалось, что официальная игра.- Никогда (смеется). Чувствовал себя отлично, никаких проблем.- Надеюсь на победу.- Даже не знаю, кого бы выделил. Командная игра поставлена. Выделю командные действия.- Мы сейчас про ЦСКА будем говорить? Давайте вопросы по этому матчу.