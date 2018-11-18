Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:35
Германия и Турция вылетели, Голландия возродилась, Россия ничего не гарантировала. Расклады перед последним туром Лиги наций
Германия и Турция вылетели, Голландия возродилась, Россия ничего не гарантировала. Расклады перед последним туром Лиги наций
12:08
Агент: пока к Дриусси не обращались из сборной Италии, но Манчини всегда нравилась его игра (2)
Агент: пока к Дриусси не обращались из сборной Италии, но Манчини всегда нравилась его игра (2)
00:40
Португалия сыграла вничью с Италией (1)
Португалия сыграла вничью с Италией (1)
Вчера, 23:40
Артем Дзюба имеет шансы сыграть со Швецией (5)
Артем Дзюба имеет шансы сыграть со Швецией (5)
Вчера, 23:26
Одноклубник Неймара раскрыл правду о конфликте с бразильцем (2)
Одноклубник Неймара раскрыл правду о конфликте с бразильцем (2)
Вчера, 22:30
"Наполи" интересуется нападающим "ПСЖ" Эдинсоном Кавани (1)
"Наполи" интересуется нападающим "ПСЖ" Эдинсоном Кавани (1)
Евгений Чернов: казалось, что это была официальная игра
Защитник "Зенита" Евгений Чернов прокомментировал победу над "Шальке" в товарищеском матче, передает корреспондент Rusfootball.info.
- Эмоции положительные, удалось победить команду, которая играет в Лиге чемпионов. На стадионе потрясающая атмосфера была, болельщики очень хорошо поддерживали. Поэтому теплые чувства.
- Такой способ провести перерыв на матчи сборных лучше, чем просто тренировки?
- Конечно. Такие матчи это всегда большой опыт.
- Чувствовался товарищеский характер игры?
- При таком количестве зрителей не чувствовался. Казалось, что официальная игра.
- Когда в последний раз играли правым защитником?
- Никогда (смеется). Чувствовал себя отлично, никаких проблем.
- Как сыграет сборная России в Швеции?
- Надеюсь на победу.
- Насколько сложно было действовать против атаки "Шальке"?
- Даже не знаю, кого бы выделил. Командная игра поставлена. Выделю командные действия.
- Разбирали, почему "Зенит" проиграл ЦСКА?
- Мы сейчас про ЦСКА будем говорить? Давайте вопросы по этому матчу.
- Эмоции положительные, удалось победить команду, которая играет в Лиге чемпионов. На стадионе потрясающая атмосфера была, болельщики очень хорошо поддерживали. Поэтому теплые чувства.
- Такой способ провести перерыв на матчи сборных лучше, чем просто тренировки?
- Конечно. Такие матчи это всегда большой опыт.
- Чувствовался товарищеский характер игры?
- При таком количестве зрителей не чувствовался. Казалось, что официальная игра.
- Когда в последний раз играли правым защитником?
- Никогда (смеется). Чувствовал себя отлично, никаких проблем.
- Как сыграет сборная России в Швеции?
- Надеюсь на победу.
- Насколько сложно было действовать против атаки "Шальке"?
- Даже не знаю, кого бы выделил. Командная игра поставлена. Выделю командные действия.
- Разбирали, почему "Зенит" проиграл ЦСКА?
- Мы сейчас про ЦСКА будем говорить? Давайте вопросы по этому матчу.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.