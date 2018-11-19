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Станислав Черчесов: я знаю, что ничья устроит сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, будет ли плюсом для его команды тот факт, что на игре не ожидается аншлага.

"Это шведы должны об этом думать. У нас, например, в Калининграде был полный стадион. Есть турнирная ситуация, которая чётко ясна. Нам не важно количество зрителей. У нас свои задачи, и мы сосредоточены только на них. Думаю, они тоже не будут обращать на это внимание.

Устроит ли меня ничья? Вообще-то, устроит! Считать мы умеем. Другое дело, что на 0:0 мы никогда не играем. Мы – спортсмены, хотим побеждать", — передаёт слова Черчесова "Чемпионата".
Теги: Черчесов Сборная Швеции Сборная России
Сегодня, 15:48
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#1  Realist2000   (Сегодня, 16:13)
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Много .издеть много стал - тлетворное влияние Дзюбы сказывается.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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