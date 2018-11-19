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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Станислав Черчесов: я знаю, что ничья устроит сборную России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, будет ли плюсом для его команды тот факт, что на игре не ожидается аншлага.
"Это шведы должны об этом думать. У нас, например, в Калининграде был полный стадион. Есть турнирная ситуация, которая чётко ясна. Нам не важно количество зрителей. У нас свои задачи, и мы сосредоточены только на них. Думаю, они тоже не будут обращать на это внимание.
Устроит ли меня ничья? Вообще-то, устроит! Считать мы умеем. Другое дело, что на 0:0 мы никогда не играем. Мы – спортсмены, хотим побеждать", — передаёт слова Черчесова "Чемпионата".
"Это шведы должны об этом думать. У нас, например, в Калининграде был полный стадион. Есть турнирная ситуация, которая чётко ясна. Нам не важно количество зрителей. У нас свои задачи, и мы сосредоточены только на них. Думаю, они тоже не будут обращать на это внимание.
Устроит ли меня ничья? Вообще-то, устроит! Считать мы умеем. Другое дело, что на 0:0 мы никогда не играем. Мы – спортсмены, хотим побеждать", — передаёт слова Черчесова "Чемпионата".
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