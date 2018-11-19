Сеть супермаркетов оштрафовали на 100 000 рублей за незаконную торговлю во время ЧМ-2018

Сеть супермаркетов "Ашан" оштрафовали на 100 тысяч рублей за контрафактную торговлю во время чемпионата мира-2018, сообщает телеграм-канал "Мутко против".На полках магазина был обнаружен настольный футбол с несертифицированной символикой ФИФА.В компании заявили, что не торговали незаконными игрушками, а просто хранили их на полках. Разбирательство продлилось почти полгода.