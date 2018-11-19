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Сеть супермаркетов оштрафовали на 100 000 рублей за незаконную торговлю во время ЧМ-2018

Сеть супермаркетов "Ашан" оштрафовали на 100 тысяч рублей за контрафактную торговлю во время чемпионата мира-2018, сообщает телеграм-канал "Мутко против".

На полках магазина был обнаружен настольный футбол с несертифицированной символикой ФИФА.

В компании заявили, что не торговали незаконными игрушками, а просто хранили их на полках. Разбирательство продлилось почти полгода.
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