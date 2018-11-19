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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Стало известно время начала первых матчей 1/4 финала Кубка России
Первый матч 1/4 финала Кубка России "Спартак" - "Ура", который состоится в Москве 5 декабря, начнется в 19:30 мск.
В то же время начнутся матчи "Краснодар" — "Ростов" и "Локомотив» — "Рубин", которые состоятся в Краснодаре и Москве соответственно.
Игра между "Оренбургом" и "Арсеналом" стартует в 16:00 по московскому времени.
ФК "Спартак"
В то же время начнутся матчи "Краснодар" — "Ростов" и "Локомотив» — "Рубин", которые состоятся в Краснодаре и Москве соответственно.
Игра между "Оренбургом" и "Арсеналом" стартует в 16:00 по московскому времени.
ФК "Спартак"
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