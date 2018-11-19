Стало известно время начала первых матчей 1/4 финала Кубка России

Первый матч 1/4 финала Кубка России "Спартак" - "Ура", который состоится в Москве 5 декабря, начнется в 19:30 мск.В то же время начнутся матчи "Краснодар" — "Ростов" и "Локомотив» — "Рубин", которые состоятся в Краснодаре и Москве соответственно.Игра между "Оренбургом" и "Арсеналом" стартует в 16:00 по московскому времени.