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300 болельщиков поддержат сборную России в матче против Швеции

Около 300 болельщиков поддержат сборную России в гостевом матче Лиги наций против команды Швеции. Об этом ТАСС сообщили в билетных кассах стадиона "Френдс-Арена", на котором пройдет игра.

Матч Швеция - Россия начнется в 22:45 мск. Игра пройдет под закрытой крышей стадиона, вмещающего 50 тыс. зрителей.

"На данный момент болельщикам с российскими паспортами продано порядка 300 билетов", - сообщили в кассах арены.
Теги: Сборная Швеции Сборная России
Вчера, 22:32
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