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"Енисей": матч с "Ахматом" перенесен в манеж абсолютно законно - все в рамках регламента

Заместитель директора "Енисея" Роман Суровцев прокомментировал перенос матча "Енисей" - "Ахмат" в манеж.

"Согласно нормам регламента РПЛ, команда-дебютант в качестве какой-то из арен — резервной или основной — может заявить стадион второй категории. Мы этим правом и воспользовались, обратившись в РФС.

Слышал о недовольство, со стороны "Ахмата". Но, на наш взгляд, решение принято абсолютно законно", - заявил Суровцев.

"СЭ"
Теги: Енисей Ахмат
Сегодня, 13:53
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