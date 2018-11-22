"Енисей": матч с "Ахматом" перенесен в манеж абсолютно законно - все в рамках регламента

Заместитель директора "Енисея" Роман Суровцев прокомментировал перенос матча "Енисей" - "Ахмат" в манеж."Согласно нормам регламента РПЛ, команда-дебютант в качестве какой-то из арен — резервной или основной — может заявить стадион второй категории. Мы этим правом и воспользовались, обратившись в РФС.Слышал о недовольство, со стороны "Ахмата". Но, на наш взгляд, решение принято абсолютно законно", - заявил Суровцев.