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Олег Кононов: молодые будут играть, если окажутся сильнее на своей позиции

Новый главный тренер московского "Спартака" рассказал о том, собирается ли он привлекать к матчам молодых игроков красно-белых, как это делали его предшественники Массимо Каррера и Рауль Рианчо.

– Вы будете делать ставку на молодых, как это делали до вас? В том числе на вратарской позиции.

– Я всегда доверяю молодым игрокам, если они соответствуют уровню игры. Если молодой игрок перспективен, надо его подводить аккуратно, не забывая о психологической составляющей. Молодые ребята в "Спартаке" очень талантливые, с каждым из них я разговаривал. Тут все зависит от них, в каком состоянии они будут находиться. Я достаточно требователен в игре, состав определяется из того, кто на данный момент сильнее, все анализируется за день до игры. Если молодой игрок сильнее, конечно, он будет играть.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 17:15
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#5  brysy  москва (Сегодня, 17:40)
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Болеет за:
«Спартак»
Не знаю как на деле всё это будет выглядеть, но на словах всё логично, Каррера в этом плане напортачил прилично, разогнал всю старую гвардию и разом стал выпускать практически весь состав молодёжки, а что из этого вышло, мы все видим, достала эта тренерская чехарда, а на Кононова сейчас будет оказываться такое давление, которое он не испытывал ни в одной команде которую тренировал, если справиться с ним, то дела у него должны пойти в гору, нет, очередная отставка.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#4  Blessing  Спб (Сегодня, 17:31)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avnik
Наконец-то тренер пришел...

Да, остальные попередники не в счет, тут сразу виден тренерский талант, как языком чешет, свинячье ухо лаская, и результатов не надо.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 17:30)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avnik
Наконец-то тренер пришел...

Если и при нём Ломовицкий будет в старте (да и даже просто в ближайшем резерве) то у парня реально какие то связи...
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#2  GPS   (Сегодня, 17:27)
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Цитата: avnik
Наконец-то тренер пришел...

Увидим завтра после 16-00 )))


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#puta espaniola!!!
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#1  avnik  море (Сегодня, 17:18)
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Болеет за:
«Спартак»
Наконец-то тренер пришел...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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