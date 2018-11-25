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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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17:14
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17:00
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Валерий Рейнгольд: если 100-процентный пенальти не был назначен, значит арбитр просто сломал игру (13)
17:00
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"Ромашка" снова в деле, Ханни и Адриано дождались своего тренера. Оценки за игру "Спартак" - "Крылья" (5)
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Полузащитник "Боки Хуниорс": финал должен быть похож на праздник, а превратился в зону боевых действий
Полузащитник "Боки Хуниорс": финал должен быть похож на праздник, а превратился в зону боевых действий
"Зенит" - "Ростов": стартовые составы команд
Стали известны составы "Зенита" и "Ростова" на матч 15-го тура РПЛ.
"Зенит": Лунев - Анюков, Иванович, Мевля - Мак, Ерохин, Паредес, Эрнани, Кузяев - Дзюба, Дриусси.
Запасные - Кержаков, Рыбиков, Терентьев, Набиуллин, Чернов, Скроботов, Краневиттер, Маркизио, Оздоев, Заболотный.
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев - Юсупов, Гацкан, Зуев, Гулиев - Сигурдарсон.
Запасные - Абаев, Хаджикадунич, Ионов, Салетрос, Логашов, Майер, Кьяртанссон, Щабрин.
"Зенит": Лунев - Анюков, Иванович, Мевля - Мак, Ерохин, Паредес, Эрнани, Кузяев - Дзюба, Дриусси.
Запасные - Кержаков, Рыбиков, Терентьев, Набиуллин, Чернов, Скроботов, Краневиттер, Маркизио, Оздоев, Заболотный.
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев - Юсупов, Гацкан, Зуев, Гулиев - Сигурдарсон.
Запасные - Абаев, Хаджикадунич, Ионов, Салетрос, Логашов, Майер, Кьяртанссон, Щабрин.
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