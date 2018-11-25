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"Зенит" - "Ростов": стартовые составы команд

Стали известны составы "Зенита" и "Ростова" на матч 15-го тура РПЛ.

"Зенит": Лунев - Анюков, Иванович, Мевля - Мак, Ерохин, Паредес, Эрнани, Кузяев - Дзюба, Дриусси.

Запасные - Кержаков, Рыбиков, Терентьев, Набиуллин, Чернов, Скроботов, Краневиттер, Маркизио, Оздоев, Заболотный.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев - Юсупов, Гацкан, Зуев, Гулиев - Сигурдарсон.

Запасные - Абаев, Хаджикадунич, Ионов, Салетрос, Логашов, Майер, Кьяртанссон, Щабрин.
Теги: Зенит Ростов
Сегодня, 18:03
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#12  fc zenit spb-Russia  Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 18:34)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Три центральных.. Смотрим.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#11  suvirinimas   (Сегодня, 18:33)
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online

Нет в Зените комбинационной игры. Одни тупые навесы в штрафную и вся игра. Не понимаю как команда с такой игрой занимает 1 место. Это позор российскому чемпионату. А такие команды как ЦСКА, Спартак, Краснодар, у которых поставлена игра, и приятно смотреть их комбинации и при этом находятся ниже в турнирной таблице. Семак как тренер для Зенита не лучший вариант. Он не может поставить игру.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
#10  Шмайхель   (Сегодня, 18:28)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Trucha
Бери выше!Весь мир!
В мире своего говна выше крыши,им ещё зинаиды до кучи не хватало.


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#9  Trucha   (Сегодня, 18:25)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Шмайхель
Валера сделает зинаиде козью морду .Вся страна в ожидании.


Бери выше!Весь мир!
Регистрация: 4.08.2016 [жалоба]
#8  acuk  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:24)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: suvirinimas
Не понимаю Семака насчет Анюкова. Это чистейшей воды протекционизм. Анюков, Смольников, Чернов, Ерохин, Заболотный, Оздоев, Краневитер, Иванович - лишние звенья в составе Зенита.

Иванович полезен, всё остальное баласт, который иногда стреляет, а есть и те кто не выстреливает даже
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
#7  Сибирячок   (Сегодня, 18:23)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nemez
Цитата: Сибирячок
Зюба против Карпина.

Шутки за 10 копеек

Баклан, это не шутка, а констатация факта. Твой мизерный умишко не способен даже это переварить. Иди Петросяна глянь, там шутки твоего уровня.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#6  Шмайхель   (Сегодня, 18:22)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Валера сделает зинаиде козью морду .Вся страна в ожидании.


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#5  Blessing  Спб (Сегодня, 18:19)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nemez
Цитата: Сибирячок
Зюба против Карпина.

Шутки за 10 копеек

Соизмеримо разуму.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#4  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:19)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: suvirinimas
Не понимаю Семака насчет Анюкова. Это чистейшей воды протекционизм. Анюков, Смольников, Чернов, Ерохин, Заболотный, Оздоев, Краневитер, Иванович - лишние звенья в составе Зенита.



Изыди!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#3  suvirinimas   (Сегодня, 18:18)
  • +1
  •  (5)
online

Не понимаю Семака насчет Анюкова. Это чистейшей воды протекционизм. Анюков, Смольников, Чернов, Ерохин, Заболотный, Оздоев, Краневитер, Иванович - лишние звенья в составе Зенита.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
#2  nemez  Нижневартовск (Сегодня, 18:16)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Зюба против Карпина.

Шутки за 10 копеек
Регистрация: 30.03.2011 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 18:06)
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зюба против Карпина.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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