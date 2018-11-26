Луиз Адриано: игроки "Спартака" должны изо всех сил поддерживать тренера

Нападающий "Спартака" Луиз Адриано после победы над "Крыльями Советов" (3:1) в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что у нового тренера Олега Кононова есть хорошие игровые идеи.– Мы должны изо всех сил поддерживать тренера, потому что он только пришел в команду. У него есть хорошие игровые идеи.– Главное, что нам удалось выиграть.