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Луиз Адриано: игроки "Спартака" должны изо всех сил поддерживать тренера

Нападающий "Спартака" Луиз Адриано после победы над "Крыльями Советов" (3:1) в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что у нового тренера Олега Кононова есть хорошие игровые идеи.

– Теперь у "Спартака" новый тренер. Чувствуете изменения?

– Мы должны изо всех сил поддерживать тренера, потому что он только пришел в команду. У него есть хорошие игровые идеи.

– Ваши эмоции от забитого мяча?

– Главное, что нам удалось выиграть.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Адриано Спартак Кононов
Сегодня, 00:09
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#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 01:28)
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Болеет за:
«Зенит»
смори не надорвись, негра smile


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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