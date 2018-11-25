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"В стране, где нет Советов и "Крылья" не летят" - новая песня Назарова о "Спартаке" (видео)

Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров исполнил новую песню, посвященную красно-белым.

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#мыспартакавыувы

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Напомним, "Спартак" прервал серию из четырех поражений на домашнем стадионе. Встреча стала первой для Олега Кононова на посту главного тренера красно-белых.
Теги: Спартак Назаров Крылья Советов
Сегодня, 10:38
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20
(7)
#20  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:51)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Дунул что ли? Лицо подозрительно увеселённое
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#19  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 12:49)
  • +1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Старый спившийся козел !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#18  avnik  море (Сегодня, 12:44)
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Болеет за:
«Спартак»
Юрьевич в хорошем настроении и это радует... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#17  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 12:25)
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: DROOZD
Видос не смотрел ,но скажу сразу -гoвнo

xorowii podxod!=)


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#16  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 12:20)
  • -4
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Кто читал инстаграм этого спившегося говна до того, когда начали сливать Кареру? Да вряд ли вообще кто. Но как только была организована кампания по сливу- организаторы сразу вытащили на свет кусок дерьма . Стишки говнюка сразу стали рекламироать в СМИ, крысы радостно лайкали.

Сейчас этот кусок говна видимо официально взяли на службу, В плату о его активной роли по сливу. Теперь у придурковатого говнопоэта новая задача- прославлять Кононова.

Ублюдучную судейскую победку- кусок говна прямо аж воспел. Не иначе, как второе собятие в истории пердуновской свинарни, после Купы соли.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#15  DROOZD  брянск (Сегодня, 12:16)
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Видос не смотрел ,но скажу сразу -гoвнo


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#14  александр матасов   (Сегодня, 11:58)
  • -2
  •  (2)

На паперти может что и подадут,если ещё пустят.
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
#13  tigr 64  г.Ульяновск (Сегодня, 11:48)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо» М
Дерьмовая,просто распиаренная, команда и "певец"-пивец еще тот.
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#12  Ахилл  Ульяновск (Сегодня, 11:42)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Nastroenie
Один лишь я образованный, опрятно одетый и адекватный человек.

Ты урюк майданутый.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
#11  зенитовец  СССР (Сегодня, 11:29)
  • -1
  •  (11)

Радоваться такой фуфлыжной судейской победе только такие конченые алкаши могут. Крылья может и полетели бы, если б тушинское говно настолько бесцеремонно не тянули. Пытаются 90-е вернуть.
Регистрация: 22.08.2008 [жалоба]
#10  Riders1990  bunker (Сегодня, 11:29)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
В стране где нет советов,вольнодумства и песнопения)))


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#9  citrus63   Самара (Сегодня, 11:20)
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Алкаш усатый снова вылез. Про судейку чтоли сочинил? smirk
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
#8  F.Totti.   (Сегодня, 11:11)
  • -5
  •  (15)

Цитата: Lols
Убогий, просто убогий говно клуб, фу пля

цыйска
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#7  Lols  Лондон (Сегодня, 11:08)
  • +1
  •  (17)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Убогий, просто убогий говно клуб, фу пля
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#6  che48  Липецк (Сегодня, 10:59)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
чесн...он уже под....надоел...


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Jedem das Seine
Регистрация: 5.04.2014 [жалоба]
#5  F.Totti.   (Сегодня, 10:56)
  • -5
  •  (15)

нехай бомжеконские духовки разрывает
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#4  molot327  Москва (Сегодня, 10:53)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Nastroenie
Почему за Спартак болеют одни дегенераты и вырожденцы?

Не соглашусь с тобой.
Ведь, как ты верно сказал, есть ты

Цитата: Nastroenie
образованный, опрятно одетый и адекватный человек.

И я уверен, таких большинство. blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
#3  Олег Ольгов   (Сегодня, 10:51)
  • -5
  •  (5)

Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома без диет и спорта! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно----- https://numl.org/dYQ
Регистрация: 26.11.2018 [жалоба]
#2  Nastroenie  Москва (Сегодня, 10:48)
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Почему за Спартак болеют одни дегенераты и вырожденцы? Один лишь я образованный, опрятно одетый и адекватный человек.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#1  К.А.  Столица (Сегодня, 10:42)
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
вот на уя он тут нужен?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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