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Сергей Кирьяков: положительный фон у "Спартака" сейчас есть - в первое время команда должна достигать результатов

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился впечатлениями от игры «Спартака» под руководством Олега Кононова, а также рассказал об ожиданиях от предстоящих еврокубковых матчей с участием российских клубов.

- Как вам показался «Спартак» под руководством нового наставника в победном матче с «Крыльями Советов»?

- В первую очередь, наверное, стоит говорить о том, что у них изменилась внутренняя обстановка. Это отмечают игроки и люди, которые находятся рядом с командой. Наверное, основной задачей Кононова было снизить напряжение, давление, которое испытывали игроки в связи с последними результатами. Пришлось ему серьезно поработать. И наверное, были и индивидуальные беседы, и командные собрания, чтобы сбросить груз, который давил на игроков. Но о каких-то глобальных переменах пока говорить рано. Все-таки это всего лишь один матч. Команда выиграла. Можно, конечно, говорить, что что-то получилось, а что-то нет. Но я думаю, что сейчас этого делать не стоит. Выводы можно будет делать позже.

- Промежуточные выводы после матчей красно-белых с австрийским «Рапидом» в Лиге Европы и с «Локомотивом» в чемпионате страны, можно будет сделать?

- Надо, чтобы несколько матчей прошло. Не думаю, что даже второй матч может что-то более-менее конкретное сказать. Вне зависимости от результата. В любом случае нужно время. Мы видим, что тренер выбирает, смотрит, у кого будет шанс на перспективу, кто из игроков должен покинуть команду в межсезонье. Много чего нужно будет сделать, прежде чем говорить, что это команда Кононова, что здесь видна его рука. Сейчас результат положительный. Несмотря, может быть, на какие-то критические стрелы в плане игры. В любом случае три очка, очень важные со всех точек зрения. Прежде всего для игроков. Чтобы привнести дух и настроиться на работу, которую предложит главный тренер.

- Чего ждать от «Спартака» во встрече с «Рапидом»?

- Хороший фон в виде победы есть. Смена тренера — это определенная встряска, в большей степени, наверное, положительная. Эффект имеет именно первое время. По крайней мере, на этом фоне команда должна достигать положительных результатов. Такой опыт есть. А когда начнутся будни, рутинная работа, там будет, наверное, уже определяться направление, по которому должна идти команда: игра, схема подбор футболистов. Пока же это больше эмоциональный подъем.

- «Локомотив», потерпевший на днях неудачу в игре с «Уралом», может сейчас напоследок хорошенечко хлопнуть дверью в оставшихся матчах Лиги чемпионов? В частности в предстоящей игре с турецким «Галатасараем»?

- Когда на тебя уже ничего не давит и мало кто верит в команду, часто бывает так, что ей удается проявить себя. Если снимется давление с игроков. Очень мало людей верит в то, что «Локо» сможет совершить подвиг и выйти в плей-офф Лиги Европы. Но терять нечего. Надо просто играть в футбол и постараться показать хорошую игру в независимости от результата. Думаю, это то, что нужно «Локомотиву». Наверное, в этом плане тоже можно работать с командой.

- Победа ЦСКА над чешской «Викторией» вызывает сомнения?

- ЦСКА — фаворит в этом матче. Тем более здесь все более менее налаживается, просматривается структура игры, ЦСКА превосходит соперника в классе. Это говорит о том, что мы вправе в этом матче требовать результата от красно-синих. Тем более, что победа в этом матче еще позволяет надеяться на борьбу за второе место в группе. Пока шансы есть, их надо использовать, нужно бороться.

- «Зенит» в Лиге Европы встретится с датским «Копенгагеном», а «Краснодар» с турецким «Акхисаром».

- «Краснодар» явно сейчас на ходу. Да, там,конечно, была осечка. В Лиге Европы надо было досрочно решать вопрос выхода в плей-офф, чтобы уже спокойно доигрывать групповой турнир. Они сами немножко осложнили себе жизнь, но в любом случае поправили ситуацию. Не думаю, что в этом матче «Краснодар» допустит какую-то осечку. Все говорит о том, что он продолжит побеждать. Тем более на своем стадионе. При своих зрителях эта команда здорово играет в атаку, тем более в матчах с такими соперниками, которые явно уступают в классе. Матч «Зенита»? «Копенгаген» - непростой соперник, неприятная команда, которая может преподнести «сюрприз». Здесь все зависит от самого «Зенита», от того, насколько дисциплинированно будут играть питерцы. Если игроки соберутся должным образом (все-таки уровень достаточно высок у «Зенита»), то вряд ли они допустят ошибки в этом матче. Если же в плане серьезности подготовка к этой встрече будет на недостаточном уровне - тогда могут быть проблемы. Тут у «Зенита» все в его руках и ногах.

Rusfootball.info
Теги: Кирьяков Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Краснодар
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#1  Vitaly_voevodkin_22   (Сегодня, 13:26)
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