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Известный болельщик – об акции футболистов "Спартака": кто вот эти маечки надел, тот показал свое отношение к делу

Известный болельщик "Спартака", руководитель программы "Стадион – наш общий дом" Олег Семенов "Мосфильмовский" высказал свое мнение об акции футболистов красно-белых в поддержку Дениса Глушакова. Сегодня после утренней тренировки игроки надели майки с цифрой 8 и сфотографировались с баннером, на котором написано: "Один за всех и все за одного".

- Кто вот эти маечки надел, тот показал свое отношение к делу. Я футболку с номером "8" не надел бы, - сказал Семенов. - А что касается футболистов - это их личное дело, ради бога. Каждый человек может делать, что хочет.

- А вы почему такую майку не надели бы?

- Есть личные причины.

- То, что коллектив устроил такую акцию, свидетельствуют о том, что дела налаживаются?

- Для команды это хорошо. Выиграли у "Крыльев", теперь впереди "Рапид", люди настраивается через подобные вещи на важные матчи. Сейчас же надо добиваться целей, побеждать. Это их работа - объединяться и побеждать. Но вот почему команда не сплотилась раньше? Чего ждали-то? Полтора года не сплачивались. Почему решили сделать это сейчас? Это главный вопрос сейчас, причем не только у меня. Раньше не были один за всех и все за одного? Это странно. Получается, надев сегодня эти футболки, взяв плакат, футболисты высказали мнение, что раньше не были единым целым. А мне кажется, надо всегда им быть. Не за Карреру же играют, не за Глушакова, а за "Спартак".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак Глушаков
Сегодня, 18:48
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(3)
#2  oblom   (Сегодня, 19:35)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Все по делу человек сказал,ясно и понятно.
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
#1  ЦОДД  Сибирь (Сегодня, 18:59)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Разумно
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
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