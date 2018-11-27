Известный болельщик – об акции футболистов "Спартака": кто вот эти маечки надел, тот показал свое отношение к делу

Известный болельщик "Спартака", руководитель программы "Стадион – наш общий дом" Олег Семенов "Мосфильмовский" высказал свое мнение об акции футболистов красно-белых в поддержку Дениса Глушакова. Сегодня после утренней тренировки игроки надели майки с цифрой 8 и сфотографировались с баннером, на котором написано: "Один за всех и все за одного".- Кто вот эти маечки надел, тот показал свое отношение к делу. Я футболку с номером "8" не надел бы, - сказал Семенов. - А что касается футболистов - это их личное дело, ради бога. Каждый человек может делать, что хочет.- Есть личные причины.- Для команды это хорошо. Выиграли у "Крыльев", теперь впереди "Рапид", люди настраивается через подобные вещи на важные матчи. Сейчас же надо добиваться целей, побеждать. Это их работа - объединяться и побеждать. Но вот почему команда не сплотилась раньше? Чего ждали-то? Полтора года не сплачивались. Почему решили сделать это сейчас? Это главный вопрос сейчас, причем не только у меня. Раньше не были один за всех и все за одного? Это странно. Получается, надев сегодня эти футболки, взяв плакат, футболисты высказали мнение, что раньше не были единым целым. А мне кажется, надо всегда им быть. Не за Карреру же играют, не за Глушакова, а за "Спартак".