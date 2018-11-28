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Источник: "Милан" включит Лаксальта в сделку по Паредесу

"Милан" зимой хочет подписать игрока "Зенита" Леандро Паредеса.

"Россонери" хотят включить в сделку по Аргентину вингера Диего Лаксальта, которым "Зенит" интересовался этим летом.

Calciomercato
Теги: Паредес Зенит Лаксальт Милан
Сегодня, 14:58
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#1  Odyssey  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:58)
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Болеет за:
«Зенит»
Если честно, он не игрок уровня чемпионата Италии. Вот для нашего чемпа подходит. Но выгодно втюхать стоит пока товар не остыл
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
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