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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Тренер "Рапида": матч со "Спартаком" важен, рассчитываем минимум на одно очко
Главный тренер "Рапида" Дитмар Кюбауэр отметил важность предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с московским "Спартаком".
"Этот матч важен. Завтра мы рассчитываем как минимум на одно очко, чтобы бороться за выход из группы. Я уже тренирую команду два месяца, и ситуация такая, какая есть. Вопросы и проблемы возникают, но надо работать дальше. Надо достигать лучшего результата, у нас есть ещё четыре матча в этом сезоне, и мы хотим выжать из этого максимум. Состав у меня уже есть в голове. Мы всегда пытаемся выставить идеальный состав", - цитирует Кюбауэра "Чемпионат.сом".
"Этот матч важен. Завтра мы рассчитываем как минимум на одно очко, чтобы бороться за выход из группы. Я уже тренирую команду два месяца, и ситуация такая, какая есть. Вопросы и проблемы возникают, но надо работать дальше. Надо достигать лучшего результата, у нас есть ещё четыре матча в этом сезоне, и мы хотим выжать из этого максимум. Состав у меня уже есть в голове. Мы всегда пытаемся выставить идеальный состав", - цитирует Кюбауэра "Чемпионат.сом".
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