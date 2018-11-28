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Тренер "Рапида": матч со "Спартаком" важен, рассчитываем минимум на одно очко

Главный тренер "Рапида" Дитмар Кюбауэр отметил важность предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с московским "Спартаком".

"Этот матч важен. Завтра мы рассчитываем как минимум на одно очко, чтобы бороться за выход из группы. Я уже тренирую команду два месяца, и ситуация такая, какая есть. Вопросы и проблемы возникают, но надо работать дальше. Надо достигать лучшего результата, у нас есть ещё четыре матча в этом сезоне, и мы хотим выжать из этого максимум. Состав у меня уже есть в голове. Мы всегда пытаемся выставить идеальный состав", - цитирует Кюбауэра "Чемпионат.сом".
Теги: Рапид Спартак
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