Николай Писарев стал главным тренером "Урожая"

Евгений Калешин покинул пост главного тренера "Урожая".Его сменит Николай Писарев, ранее работавший спортивным директором в этом краснодарском клубе. А должность спортирда теперь займет Дмитрий Градиленко."Урожай" занимает второе место в зоне "Юг" второго дивизиона, отстает от "Чайки" на три очка. Перед командой поставлена задача выйти в ФНЛ.