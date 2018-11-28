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Николай Писарев стал главным тренером "Урожая"

Евгений Калешин покинул пост главного тренера "Урожая".

Его сменит Николай Писарев, ранее работавший спортивным директором в этом краснодарском клубе. А должность спортирда теперь займет Дмитрий Градиленко.

"Урожай" занимает второе место в зоне "Юг" второго дивизиона, отстает от "Чайки" на три очка. Перед командой поставлена задача выйти в ФНЛ.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Писарев Урожай
Сегодня, 21:14
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