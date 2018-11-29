Анзор Кавазашвили: Глушаков в стартовом составе? Поддерживаю!

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:50
Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Артём Ребров выйдут в основе "Спартака" в матче с "Рапидом" (7)
Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Артём Ребров выйдут в основе "Спартака" в матче с "Рапидом" (7)
14:59
Сергей Прядкин: 4 декабря мы со всеми руководителями клубов обсудим стоимость и порядок установки системы VAR (2)
Сергей Прядкин: 4 декабря мы со всеми руководителями клубов обсудим стоимость и порядок установки системы VAR (2)
14:31
Де Хеа готов продлить контракт с "МЮ", если он станет самым высокооплачиваемым игроком команды
Де Хеа готов продлить контракт с "МЮ", если он станет самым высокооплачиваемым игроком команды
12:25
Андрей Аршавин: я против натурализации. Одно дело, если человек родился в России, но бразильцы? (18)
Андрей Аршавин: я против натурализации. Одно дело, если человек родился в России, но бразильцы? (18)
11:55
"Боруссия" Д сделала 930 точных передач в матче с "Брюгге" - это второй результат по количеству передач в ЛЧ с 2003 года (2)
"Боруссия" Д сделала 930 точных передач в матче с "Брюгге" - это второй результат по количеству передач в ЛЧ с 2003 года (2)
11:27
Столе Сольбаккен: "Зенит" будет много владеть мячом и создавать моменты, так что ожидаем тяжёлый матч
Столе Сольбаккен: "Зенит" будет много владеть мячом и создавать моменты, так что ожидаем тяжёлый матч
10:55
Фанат ЦСКА, которому угрожала ампутация ноги после инцидента в римском метро, доставлен в Москву (5)
Фанат ЦСКА, которому угрожала ампутация ноги после инцидента в римском метро, доставлен в Москву (5)
00:33
Фортуна вернула должок: «Локомотив» обыграл «Галатасарай» и включился в борьбу за еврокубковую весну (3)
Фортуна вернула должок: «Локомотив» обыграл «Галатасарай» и включился в борьбу за еврокубковую весну (3)
Вчера, 23:51
Гильерме: "Локомотив" заслужил победу
Гильерме: "Локомотив" заслужил победу
Вчера, 23:43
Мацей Рыбус: реванш 3:0 не получился, но нас и 2:0 устраивает (1)
Мацей Рыбус: реванш 3:0 не получился, но нас и 2:0 устраивает (1)
Анзор Кавазашвили: Глушаков в стартовом составе? Поддерживаю!
Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о ситуации в красно-белой команде, которая сегодня проведет в Москве матч 5-го тура Лиги Европы против венского "Рапида".
После четырех туров спартаковцы с 5 очками делят второе место с "Рейнджерс" в группе G, австрийцы набрали 4 и занимают последнее место, лидирует испанский "Вильярреал" - 6 очков.
- Как относитесь к получившей широкий резонанс акции футболистов "Спартака" в поддержку Глушакова?
- После смены тренерского штаба и последующего "разбора полетов", по-моему, все передряги в коллективе закончились, хотя отголоски остаются. Мне кажется, что Кононов наладил систему взаимоотношений в команде. Тренер разберется со всеми - кто достоин основного состава, кто нет, а те, кто вообще не хочет играть, либо уйдут в аренду, либо будут проданы в другие кубы.
То, что футболисты надели майки с номером восемь и взяли в руки плакат: "Один за всех и все за одного", говорит о дружбе между ребятами и они, как понимаю, с приходом Кононова хотят найти взаимопонимание с тренерским штабом и показать, что команда готова работать с ним в едином ритме. Думаю, все будет нормально. Нужно дать "Спартаку" немного времени.
- Какие ожидания от встречи с "Рапидом"?
- На сегодня "Спартак" пока не готов на сто процентов к выступлениям в европейских турнирах. И я бы очень хотел, чтобы все передряги побыстрее закончились. Я поддерживаю все начинания Кононова. То, что он ставит Глушакова в состав, говорит о том, что тренер помнит, как Денис играл два года назад, как был лидером в чемпионском сезоне.
- Какого результата ждете сегодня от "Спартака"?
- Ничья будет самым лучшим вариантом для хозяев. Жду голов, ведь наши умеют забивать, но и пропускают прилично. Самое страшное, что сегодня в команде нет взаимопонимания в центральной зоне обороны. И полузащита работает не так качественно, как нам хотелось бы. Когда в средней линии появится лидер, тогда смогу сказать, что "Спартак" нашел свою игру. Но сегодня его нет и это очень плохо.
"Спорт-Экспресс"
После четырех туров спартаковцы с 5 очками делят второе место с "Рейнджерс" в группе G, австрийцы набрали 4 и занимают последнее место, лидирует испанский "Вильярреал" - 6 очков.
- Как относитесь к получившей широкий резонанс акции футболистов "Спартака" в поддержку Глушакова?
- После смены тренерского штаба и последующего "разбора полетов", по-моему, все передряги в коллективе закончились, хотя отголоски остаются. Мне кажется, что Кононов наладил систему взаимоотношений в команде. Тренер разберется со всеми - кто достоин основного состава, кто нет, а те, кто вообще не хочет играть, либо уйдут в аренду, либо будут проданы в другие кубы.
То, что футболисты надели майки с номером восемь и взяли в руки плакат: "Один за всех и все за одного", говорит о дружбе между ребятами и они, как понимаю, с приходом Кононова хотят найти взаимопонимание с тренерским штабом и показать, что команда готова работать с ним в едином ритме. Думаю, все будет нормально. Нужно дать "Спартаку" немного времени.
- Какие ожидания от встречи с "Рапидом"?
- На сегодня "Спартак" пока не готов на сто процентов к выступлениям в европейских турнирах. И я бы очень хотел, чтобы все передряги побыстрее закончились. Я поддерживаю все начинания Кононова. То, что он ставит Глушакова в состав, говорит о том, что тренер помнит, как Денис играл два года назад, как был лидером в чемпионском сезоне.
- Какого результата ждете сегодня от "Спартака"?
- Ничья будет самым лучшим вариантом для хозяев. Жду голов, ведь наши умеют забивать, но и пропускают прилично. Самое страшное, что сегодня в команде нет взаимопонимания в центральной зоне обороны. И полузащита работает не так качественно, как нам хотелось бы. Когда в средней линии появится лидер, тогда смогу сказать, что "Спартак" нашел свою игру. Но сегодня его нет и это очень плохо.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.