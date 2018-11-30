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РФС оштрафовал "Анжи" за долги перед Гиорги Лорией

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза оштрафовала "Анжи" за неуплату долгов перед голкипером сборной Грузии Гиорги Лорией.

Лория был арендован махачкалинцами у "Крыльев Советов" в сезоне-2017/18. Голкипер провел за клуб из Дагестана 13 матчей в РПЛ.

Руководство махачкалинцев обязано погасить долги за период с февраля по май 2018 года, а также проценты за задержку зарплаты.

Sport24
Теги: Анжи Лория
Сегодня, 08:45
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