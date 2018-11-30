РФС оштрафовал "Анжи" за долги перед Гиорги Лорией

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза оштрафовала "Анжи" за неуплату долгов перед голкипером сборной Грузии Гиорги Лорией.Лория был арендован махачкалинцами у "Крыльев Советов" в сезоне-2017/18. Голкипер провел за клуб из Дагестана 13 матчей в РПЛ.Руководство махачкалинцев обязано погасить долги за период с февраля по май 2018 года, а также проценты за задержку зарплаты.