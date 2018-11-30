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Артем Дзюба провел тренировку с бойцом UFC (видео)

Российский боец UFC Александр Волков провел тренировку для нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.



Волков проверил боксерские навыки футболиста.

Волков провел последний бой в UFC 8 октября. Россиянин был нокаутирован американцем Дерриком Льюисом за 11 секунд до конца третьего раунда.
Теги: Дзюба
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#1  safonas   (Сегодня, 16:02)
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теперь не только локтями, но и коленями начнет работать?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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