Артем Дзюба провел тренировку с бойцом UFC (видео)

Российский боец UFC Александр Волков провел тренировку для нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.Волков проверил боксерские навыки футболиста.Волков провел последний бой в UFC 8 октября. Россиянин был нокаутирован американцем Дерриком Льюисом за 11 секунд до конца третьего раунда.